La madre que evitó ser asesinada por su hijo: “Todo eran riñas, insultos, chillidos. Vivíamos con terror”

Los padres de Héctor López, de 42 años, vivían atemorizados por su hijo. Su madre, en una desgarradora, ha relatado al jurado la vida de reproches, insultos, malos tratos verbales, broncas, chillidos, exigencias y menosprecios que les dio su hijo. El único periodo de sosiego que tuvieron fueron las pocas semanas que pasaron en su apartamento de la playa de Castellón antes de que su vástago les llamara para pedirles que volvieran a Zaragoza porque estaba “malísimo” y los médicos no le hacían caso.

Como hacían siempre, acudieron en su ayuda sin saber que el padre, José Javier, perdería la vida en el intento, pues al poco de llegar a casa lo asesinó con 56 navajazos. También atacó a la madre y le asestó seis cuchilladas, pero la mujer pudo salir del domicilio y pedir ayuda. “Antes de cerrar la puerta me dio un fuerte empujón por la espalda que casi me tira por las escaleras”, ha dicho, ignorando en ese momento que lo que le había dado era un último navajazo por la espalda.

“Todo eran riñas, insultos, chillidos. Nos echaba la culpa de todo. Decía que lo queríamos tener bajo su yugo y cosas así”, ha declarado la mujer, de 67 años. La convivencia era muy mala, muy difícil. “Hacía lo que le daba la gana y todo le sentaba mal. Si hacía la comida pronto porque era pronto, y si era más tarde porque era tarde. Si comprabas algo y no le gustaba, mal. Exigía lo que quería, el danacol, el zumo o las ciruelas, en verano o en invierno…, todo era así y con discusiones continuas”, ha manifestado. No les dejaba entrar en su habitación ni para limpiar. “Nos lo había prohibido y si estaba la puerta abierta no podíamos ni mirar. Una vez pintamos la casa y no permitió entrar a los pintores a su cuarto”, ha dicho. En esa habitación la Policía encontró decenas de botellas de alcohol vacías.

Héctor López estaba todo el día en casa porque no se relacionaba con nadie y tampoco trabajaba. Sus padres lo mantenían, pagaban su sustento y las bebidas que consumía a la semana. “Le comprábamos siete tetrabrik de vino y una botella de whisky”, ha dicho. “¿Y si no lo hacían?,”, le ha preguntado la fiscal, Nieves Zaragoza. “Entonces era horrible, empezaba a discutir y decir cosas hasta que se lo comprábamos”, ha contestado. Esas ‘cosas’ eran palabras ofensivas que el matrimonio encajaba con dolor y resignación: “Mala madre, lerda, rastrera, mujerzuela. Eran continuas ofensas”, ha relatado entre llantos incontenibles.

En contra de lo que el acusado de asesinato declaró el día anterior, en el sentido de que sus padres no querían ayudarle a dejar de beber y los culpó de su alcoholismo, su madre ha contado que le concertaron citas con médicos o con Alcohólicos Anónimos a las que, o bien no se presentó, o acudió solo una vez. “Los profesionales de la asociación nos propusieron venir a casa para hablar con él, pero dijo que no les iba a dejar entrar”, ha explicado.

A la mujer, muy afectada, ha recordado como ha podido el día del crimen. Ha contado que regresaron de la playa y ella y estaba muy nerviosa por lo que les había dicho el hijo. Llegó cansada tras haber conducido y se acostó pronto. Nada más llegar hubo reproches: “Que bien estáis en la playa, eh?”.

Su marido se quedó en el salón con Héctor viendo un partido de fútbol. Un fuerte golpe la despertó: “Pensé que era la mesita del salón. Fui y estaba cerrada la puerta y, al abrirla, vi a mi hijo encima de mi marido, sujetándolo por el cuello con un brazo y dándole golpes con la otra mano en el cuello. Cuando me vio se sorprendió, le vi la cara desencajada, rabioso, fuera de sí. Se levantó como un resorte y vino hacia mi”, ha declarado. Tras herirle con la navaja seis veces, el criminal se resbaló en un charco de sangre y cayó al suelo, momento que la víctima aprovechó para abrir la puerta, salir al rellano y pedir ayuda.

Mientras llegaba la Policía, Héctor López se duchó y cambió de ropa. Cuando los agentes forzaron la puerta y entraron, lo encontraron vistiéndose. “Ellos me han arruinado la vida y yo se la he arruinado a ellos”, dijo a los policías. Cuando esto ocurría, su padre agonizaba en el suelo de la habitación y cuando las asistencias llegaron seguía con vida pero no pudieron hacer nada por salvarle.