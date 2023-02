Arcosur, más de una década reclamando servicios y no todos han llegado

“En nuestro ánimo está confiar en la palabra de los responsables de Urbanismo de que la nueva Escuela Pública de Arcosur estará abierta en septiembre de este año”. Jorge Hidalgo es el presidente de la Asociación de Vecinos Arqueros y lleva involucrado en el barrio desde 2004, cuando se vendieron las primeras promociones sobre el plano. Su frase deja ver que en esto de la lucha vecinal la confianza es un valor que hay que trabajar mucho, aunque la realidad es que no todas las promesas se cumplen.

Los primeros vecinos de este barrio zaragozano llegaron a sus casas en 2012. De aquello han pasado once años y hay servicios de los que se reclamaban entonces que todavía no se han conseguido. Según Hidalgo, la principal mejora que necesita Arcosur actualmente es el servicio de autobús. “Hace falta una línea con frecuencia de seis u ocho minutos, como tienen los barrios colindantes”, reclama. Actualmente, hasta esta zona de Zaragoza llega una lanzadera que pasa cada 15 minutos en días laborables y cada media hora en festivos. “Es habitual que los vehículos sean de los más antiguos por lo que las averías son recurrentes. Así, un martes en hora punta, con el bus estropeado, la frecuencia pasa a ser de 30 minutos”, denuncia Hidalgo.

"Alegan que no hay servicios porque no hay población pero no hay población porque no hay servicios"

En estos años de reclamaciones al Ayuntamiento de Zaragoza, se ha conseguido, mediante un fallo judicial, que los vecinos de las casas más alejadas de Arcosur puedan llegar en transporte público a una superficie comercial, como Mercadona de Valdespartera o la zona del bar Jena, en Montecanal, donde también hay una farmacia, entre otros servicios. Pero esto, para los vecinos, es solo una solución temporal, ya que el viaje es largo y tedioso. “También hemos pedido en numerosas ocasiones que se alargue el tranvía pero dicen que es una inversión muy elevada”, indica el presidente de la AV Arqueros. “Alegan que no hay servicios porque no hay población pero no hay población porque no hay servicios. Es como la pescadilla que se muerde la cola”, añade.

1.500 viviendas nuevas en 2025

Este argumento de que en Arcosur no hay población podría caerse dentro de unos años. Y es que según las previsiones y las promociones que están ahora en construcción, en 2025 se entregarán 1.500 nuevas viviendas. Además, según los datos facilitados por Hidalgo, el barrio tiene actualmente una natalidad de 200 nacimientos al año. Por este motivo, que terminen las obras del nuevo colegio Ana María Navales se espera como agua de mayo. “A partir de los nacidos en 2016 son necesarias seis vías por curso y en el centro actual, el Arcosur, solo hay tres. Alberga 800 niños, cuando está preparado para algo más de la mitad cuando su ciclo esté completo”, puntualiza Hidalgo.

Alumnos de Infantil salen de las aulas prefabricadas en el colegio Ana María Navales, en una imagen de archivo. Oliver Duch

Ambos centros están en la zona norte del barrio y hay un tercero, el Zaragoza Sur, que sobre el papel pertenece a Arcosur pero geográficamente está ubicado en Rosales del Canal, por lo que los vecinos no lo contemplan. En cuanto a guarderías, hay dos centros privados que siempre tienen más demanda que oferta de plazas, por eso, el anuncio de que la nueva Escuela Infantil entraba en los presupuestos de este año ha caído muy bien en el barrio. “Confíemos en que se cumplirá con los plazos. Sobre todo este año, que es de elecciones”, matiza.

Los vecinos de Arcosur también carecen de instalaciones deportivas. De hecho, el presidente de los Arqueros habla de “carencia brutal”, en este sentido. “Hay un potrero destinado a niños, con porterías de fútbol y canastas, pero no hay nada para adultos”, explica. “Hemos pedido que se habilite un segundo espacio, con pista de atletismo y una zona para hacer gimnasia en la calle, porque este es un barrio de gente joven”, añade. Además, en todo el Distrito Sur (Valdespartera, Rosales del Canal, Montecanal y Arcosur) no hay ni un solo centro deportivo municipal. “Si se construyera aquí, daría servicio a 40.000 habitantes pero solo recibimos negativas por parte del Ayuntamiento”, lamenta Hidalgo.

“Estamos peleando para que tengamos una zona básica de salud”

Lo que sí se acaba de anunciar es la construcción de un pump track, un circuito de hormigón con rampas y bloques para practicar con la bici bmx. “Este es el tercer intento de hacer algo así. Primero se hizo una pista de tierra que con la lluvia se destrozó. Después se intentó rehabilitar de hormigón pero no se consiguió y ahora parece que se va a hacer un circuito similar al del Parque Grande”, resume el presidente de la AV.

Sin zonas verdes y con calles sin terminar

Otro de los grandes reclamos de Arcosur es la prometida zona verde más amplia que el Parque Grande en el centro del barrio. Un proyecto que está enquistado por las obras de los lagos de laminación, eternamente inacabadas. “Recogen las aguas de lluvia de toda la zona y falta por poner en marcha unas compuertas que comunican varios lagos. Es algo muy caro que estará pendiente de finalizar y que también afecta a la avenida del Cierzo”, explica Hidalgo. Esta calle es la que atraviesa el barrio, proveniente de la Z-40, y lleva hacia Rosales y Montecanal. “Es una infraestructura viaria necesaria para la conexión de Arcosur y no se puede acabar mientras la obra de los lagos no se complete”, añade.

Un poco más al sur está la también inacabada avenida de Canal de Izas. “Si se terminara, supondría una mejora sustancial de la comunicación con el barrio, especialmente con autobuses”, explica Hidalgo, sobre el sector de Arcosur más cercano a Valdespartera. Hasta allí, precisamente, es hasta donde tienen que ir los vecinos de Arcosur para que les vea un médico y la farmacia más cercana está a casi tres kilómetros, en Montecanal. “Estamos peleando para que tengamos una zona básica de salud”, explica Hidalgo.

Sin olvidar todas estas pequeñas batallas, Hidalgo mira al futuro y piensa que su barrio solo puede ir a mejor. De hecho, ya se nota más movimiento con las obras de los nuevos bloques de pisos. “El único bar que tenemos ahora da menús del día porque los obreros van a comer y en los bajos de los edificios van locales destinados a uso comercial. Se escucha que se están vendiendo y requiriendo para abrir comercio de proximidad y restaurantes”, señala. Además, aunque no hay nada confirmado, también están en marcha las obras de lo que parece ser una gran superficie de supermercado, de lo que Arcosur también carece actualmente.