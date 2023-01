Comienzan las las obras para prolongar la calle Pepe Garcés de Santa Isabel y mejorar la conexión del barrio zaragozano

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado las obras para completar la urbanización de la calle Pepe Garcés, en Santa Isabel, y mejorar la movilidad del barrio. Actualmente la calle finaliza de forma abrupta y la calzada queda cortada por un terreno ocupado por hormigón y tierra.

Los trabajos permitirán prolongar esa calzada y darle continuidad para conectarla con la calle Norte, que discurre de forma transversal. Para ello se ejecutará un nuevo tramo bajo el que discurrirá canalizada la acequia que recorre la calle. Además se mejorará la accesibilidad eliminando el escalón de hormigón que ahora ocupa parte del trazado y se colocarán nuevos pavimentos. También se desplazará el paso de peatones del cruce de la calle Norte para mejorar la seguridad vial.

Una vez finalizada la reforma, la calle Pepe Garcés modificará el sentido de circulación y quedará exclusivamente de acceso desde la calle Norte. En coordinación con el servicio de Movilidad Urbana, se va a aprovechar también para ampliar ligeramente las plazas de aparcamiento ya que a partir de ahora el estacionamiento se dispondrá en batería y no en fila.

El área de Infraestructuras va a invertir 53.000 euros en la prolongación de la calle, que se inicia una vez que se han desbloqueado los problemas de propiedad del terreno. Las obras se prolongarán durante algo más de dos meses.

El área de Infraestructuras continúa trabajando en la remodelación de la plaza de Magdalena para renovar sus pavimentos y poner en valor este importante espacio del Casco Histórico. Dentro de estos trabajos, a partir del lunes, día 23, y durante toda la semana, se cortará al tráfico la calle Universidad desde la calle Torrellas hasta la propia plaza.

También durante la próxima semana, para realizar trabajos privados en acometidas de saneamiento se cortará al tráfico la calle Turco, entre c/ Clavos y c/ Manuela Sancho, y la calle Zamoray, entre c/ Cerezo y c/ Ramón Pignatelli. La calle Agustina de Aragón entre Mayoral y Cerezo quedará en doble sentido de circulación para la entrada y salida de la maquinaria de obra.