Los detenidos por el tiroteo de Villamayor llamaron a la Guardia Civil para revelar su escondite

La Guardia Civil detuvo ayer a dos hombres, padre e hijo, como responsables del tiroteo que se produjo sobre las 13.30 en una finca ubicada a las afueras de la localidad de Villamayor de Gállego y en el que resultó herido un familiar de los investigados. Según las primeras pesquisas, los arrestados se desplazaron hasta la citada vivienda armados con una escopeta de caza, con la que habrían disparado a la víctima para darse después a la fuga. El lesionado recibió una primera asistencia en el centro de salud del municipio, desde el que fue trasladado después en ambulancia a un centro hospitalario de la capital aragonesa. En principio, parece que su estado no reviste gravedad.

La Benemérita explicó que las pesquisas siguen abiertas y no se podrá facilitar ninguna información sobre lo sucedido hasta interrogar a los detenidos y a la víctima. En principio, los investigadores tienen previsto hablar con los autores de los disparos a primera hora de hoy. Y aunque padre e hijo podrían acogerse a su derecho a no declarar en sede policial, todo apunta a que su actitud será colaboradora. No en vano, fueron ellos mismos quienes, aproximadamente cuatro horas después del tiroteo, se pusieron en contacto por teléfono con la Guardia Civil para revelar su escondite y entregarse. Según fuentes próximas al caso, los arrestados residen en el pueblo y no querían que se produjera allí su detención. De ahí que facilitaran a los agentes un punto de encuentro fuera del casco urbano.

Según ha podido saber HERALDO, los encausados tendrían el mismo nombre, Daniel A. En cuanto a la víctima, parece que se trata del cuñado del padre, que sería quien presuntamente portaba la escopeta y apretó el gatillo. Por el momento, la Comandancia tampoco ha facilitado la edad de ninguno de ellos. Los especialistas de la Policía Científica estuvieron hasta las 17.45 inspeccionando tanto el interior como el exterior de la vivienda donde se produjeron los hechos, pero no ha trascendido si llegaron a localizar el arma de fuego.

Todo apunta a que al menos uno de los disparos podría haberse efectuado cuando el cuñado de los detenidos estaba subido al volante de una furgoneta, vehículo con el que se trasladó después hasta el ambulatorio de Villamayor, ubicado en el número 5 de la calle de la Madre Martina. La furgoneta tenía el cristal de la puerta del conductor roto y el lesionado presentaba cortes en la cara. Pero se desconoce si la víctima pudo recibir algún otro impacto previo.

El herido llegó hasta el centro de salud acompañado por una persona de la que tampoco ha trascendido la edad o parentesco. En cuanto al vehículo, que estuvo un tiempo aparcado junto al edificio del Salud, fue trasladado después a dependencias del instituto armado para poder examinarlo y recoger cualquier vestigio que permita aclarar lo sucedido.

Los médicos activaron la alarma

Fueron los propios médicos quienes activaron la alarma después de que el paciente contara que le habían disparado con un arma larga. Como en un principio se desconocía el término exacto donde se habían producido los hechos, hasta allí se desplazaron enseguida tanto agentes de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Juntos habrían efectuado la primera batida por el casco urbano de Villamayor y por las afueras buscando a dos hombres de las características físicas e indumentaria que facilitó el lesionado.

En cuanto al móvil del tiroteo, serán los investigadores quienes aclaren si detrás de lo ocurrido existe alguna deuda o simplemente desavenencias personales entre los detenidos y la víctima. En función de cómo transcurra el interrogatorio de los sospechosos, la Benemérita decidirá si los pone hoy o mañana a disposición del juez de guardia.