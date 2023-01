Una vuelta al cole muy especial para Marta

Esta semana ha sido la de la vuelta al cole tras las vacaciones navideñas, pero para Marta, de 7 años y alumna del colegio San Miguel de Casetas (Zaragoza), este viernes ha sido mucho más que un regreso a las aulas.

La leucemia que padece la ha tenido sin poder ir a clase durante un año y medio. Ha seguido el curso de 2º de Primaria desde casa, pero de lo que tenía unas "ganas locas", asegura su madre, Raquel Quintanilla, era de estar con sus compañeros. La pasada noche ya no se podía dormir. El recibimiento no ha podido ser más especial.

Ni Marta ni sus padres se esperaban la sorpresa que les ha aguardado este viernes por la mañana a las puertas del centro, al que acudían un poco más tarde que el resto de alumnos. Marta vuelve poco a poco ya que, de momento, solo irá dos horas al día. Hoy ha empezado con una. Con mascarilla, porque sus defensas todavía están muy bajas, pero con los ojos muy abiertos por la emoción, la pequeña ha sido recibida por un camión de Bomberos, la Guardia Civil, un arco de globos y en el recreo todos sus compañeros sonreían sentados a los lados para darle postales con mensajes de cariño y una gran pancarta en la que se podía leer 'Te echábamos de menos'.

"Pensaba que solo iban a pasar a saludarme a mi clase", cuenta la propia Marta, al otro lado del teléfono tras volver a casa al mediodía, todavía en una nube después de lo vivido. Es una niña muy despierta y alegre, que habla con desparpajo de sus mejores amigas y de sus profesoras, a las que tenía ganas de ver, sobre todo, a Pilar.

Mucho tiempo sin salir

"No teníamos ni idea, no sabíamos nada. Yo aún estoy llorando", reconoce, emocionada, Raquel. A Marta le diagnosticaron su enfermedad en agosto de 2021. "El curso pasado ya no fue al colegio. No empezó 1º de Primaria", recuerda. El reencuentro ha sido muy emocionante porque "hemos estado mucho tiempo sin salir porque tenía las defensas por los suelos. Con algunos de sus compañeros no se había visto desde entonces", reconoce. "Los goteros y las punciones ya las terminó y el médico nos dijo que podía empezar el colegio, pero un par de horas al día", cuenta sobre este gran paso para la pequeña, que sus padres aseguran se lo ha puesto "muy fácil" en este tiempo entre citas médicas y su casa. "Se ha portado muy bien", asegura.

No ha faltado la música, con el cantante Raúl Velilla 'Bandido', vecino del barrio, que ha tocado su canción 'Héroe sin disfraz', compuesta como homenaje póstumo a Izarbe Gil, la joven zaragozana que padecía Sarcoma de Ewing y puso en marcha la iniciativa #GirasolesparaIzarbe.

"Desde el colegio, hemos intentado hacerle este día muy especial, la vuelta a su vida de niña y creemos que lo hemos conseguido", han contado desde el centro concertado. "Desde el colegio estamos muy emocionados con su vuelta. Que vuelva a jugar, a reír, a correr y por qué no, a discutir con sus amigos. A todo hay que aprender", añaden. Desde el equipo de profesores querían dar "un halo de esperanza para aquellas familias que están pasando por una situación similar".

En la clase de Marta sus compañeros tendrán que llevar mascarilla cuando esté ella. "Tenemos que seguir llevando mascarilla. Probar a ver que no pille nada, que no se ponga mala", recuerda Raquel, preocupada por ir viendo cómo evoluciona y agradecida por el esfuerzo del colegio, sus compañeros de clase y las familias. "Todo han sido facilidades desde el minuto uno", asegura.

Marta ya cuenta las horas para regresar a clase. Mientras tanto, se centra en sus bailes y su música. Entre las primeras cosas que le ha dicho a su profesora ha sido "que era 'tik toker'", recuerda su madre. "Hago bailes", afirma la pequeña, y no se lo piensa dos veces antes de empezar a repasar sus canciones favoritas entre las que no faltan las 'Mariposas' de Aitana, acompañada por supuesto de su correspondiente baile, y otras que entona con igual desparpajo en inglés, pero sobre todo, está deseando volver el lunes al colegio.