Los 348 alumnos del Ricardo Mur de Casetas estrenan colegio tras varios años de espera

Vuelta a un colegio nuevo por Navidad. El CEIP Ricardo Mur, situado en el zaragozano barrio rural de Casetas, ha estrenado por fin las aulas del nuevo edificio después de abandonar el antiguo al estar afectado por una sima bajo el terreno. Tras un traslado "maravilloso" y varios años de espera y reivindicaciones, los 348 alumnos han vuelto a corretear a la salida de las clases por la calle Baleares en su segundo día en este nuevo centro -el primero fue justo antes de las vacaciones-. Ahora, la AMPA reclama que "se pacifique" la vía, ya que el alto tránsito de camiones y vehículos puede resultar peligrosa para los más pequeños, y el Ayuntamiento de Casetas asegura que se harán intervenciones "de urgencia" para mejorar la seguridad.

La semana anterior al parón navideño, algunos de los alumnos de este centro escolar tuvieron que dar clases en cojines en lugar de en sillas debido al traslado de materiales, lo que provocó descontento en algunos padres. "La verdad es que desde la AMPA y la mayoría de familias estamos contentos con cómo lo han gestionado todo", decía Nati García, madre de un niño de 8 años, este lunes a las puertas del colegio. Coincidía con ella Cristina Tamaral, que reconocía que "al principio el mensaje del centro fue un poco raro", pero después los pequeños hicieron actividades lúdicas y "lo recuerdan como una semana muy divertida".

Para las familias del Ricardo Mur, este nuevo centro es "una reivindicación" que vienen haciendo desde hace varios años, de ahí la inmensa alegría de estrenar estas instalaciones, que han supuesto una inversión de 5 millones de euros para la DGA.

No obstante, no todo es color de rosa. Los padres piden que se coloquen vallas en la calle, justo a la entrada del colegio, cuyo nombre es en honor al que fuera alcalde de Casetas, para prevenir así accidentes de tráfico. "Pedimos que las horas de entradas y salidas se limitase la circulación de camiones. No se ha señalizado correctamente la zona ni se han puesto vallas", recriminaba Nati García. Según una estimación del Ayuntamiento, por la zona pasaban 200 camiones al día. Además, coincide que a las 14.30 también terminan las clases el instituto Ángel Sanz Briz, situado a escasos metros, por lo que se forman aglomeraciones en la acera pero los vehículos siguen pasando a gran velocidad por la vía.

"Las intervenciones van a tener lugar sí o sí y con carácter de urgencia. Es importante porque es una situación peligrosa", expresaba este lunes el alcalde de Casetas, Jorge Eseverri, quien detallaba que la velocidad máxima de la vía pasará a ser de 20 km/h -ahora es de 30- y se pondrán unas vallas frente a la fachada del edificio, que, junto a las nuevas señales verticales y horizontales, espera que sean medidas efectivas.

Material reutilizado

Las familias elogiaban el rápido traslado del colegio, que se produjo días antes de las vacaciones de Navidad, para que estuviera todo listo a la vuelta. "Han reutilizado muchos materiales. Las sillas y las mesas las han tenido que mover de un centro a otro rápidamente", destacaba García. Por este motivo se tuvieron que impartir clases utilizando cojines. "Se criticó el traslado, pero lo que se tendría que criticar es de más arriba. Si todo el mobiliario hubiese sido nuevo, el traslado habría sido muy fácil", aseguraba esta miembro de la AMPA.

Las obras duraron un año. El colegio se compone de 6 unidades de Educación Infantil, 12 unidades de Educación Primaria, comedor, gimnasio y sala de usos múltiples. El antiguo Ricardo Mur fue construido en los 70 y desde hace años está afectado por una sima bajo el edificio.