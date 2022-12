Los veladores de Zaragoza acumulan 351 sanciones por la nueva ordenanza

La nueva ordenanza de veladores ha acumulado ya un total de 351 sanciones desde que el pasado mes de agosto se iniciaran los procedimientos sancionadores. Así lo ha constatado este miércoles la comisión de seguimiento de la normativa, presidida por la consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, a la que han asistido representantes del sector.

Actualmente hay un total de 1.820 terrazas autorizadas en Zaragoza, de las cuales 415 son plataformas en calzada y el resto son terrazas “normales”. La cantidad total es sólo un 5% más que en 2019, cuando se autorizaron 1.725 terrazas.

La consejera Natalia Chueca ha recordado que “esta ordenanza nació en el contexto de la pandemia pero con intención de continuidad, ya que se ha demostrado la importancia que tiene para la ciudadanía el uso y disfrute del espacio público. Pero -ha añadido- este uso debe hacerse con responsabilidad por parte de todos. Por eso la ordenanza incluye distintas exigencias para sus titulares, orientadas específicamente a facilitar la convivencia con el resto de los vecinos”.

En este sentido, la consejera ha lamentado que “aunque se trata en su mayor parte de infracciones leves, el Servicio de Inspección de Servicios Públicos sigue encontrando bastantes incumplimientos que, hoy por hoy, no pueden ser achacables a falta de conocimiento de la normativa”.

Chueca ha explicado que, desde finales de agosto, se han iniciado 351 expedientes con infracciones que son “leves” pero que, si no son corregidas, pueden derivar en sanción. “La mayor parte tienen que ver con la falta de sonómetro -en terrazas de más de 25 metros cuadrados-; la no exhibición o no disponer físicamente de la licencia ni del plano autorizado; o no tener claramente pintadas en el suelo las marcas que delimitan la terraza”.

“En este sentido, la evolución es positiva pero más lenta de lo que nos gustaría, y por eso insisto a las asociaciones de hostelería a que mejoren la comunicación entre sus miembros, ya que ellos son el principal canal y los principales valedores en el cumplimiento de la ordenanza en todo el sector”. “Sabemos que no es generalizado -ha concluido- pero hay que recordar que la acumulación de tres denuncias puede acarrear la suspensión de la licencia”.