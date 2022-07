Los bares de Zaragoza tendrán que replegar las ‘terrazas covid’ desde la próxima semana

Los bares de Zaragoza que ampliaron sus terrazas por la pandemia tendrán que replegar las mesas instaladas ‘de más’ y volver a las que permiten sus licencias a partir de la próxima semana. La medida se tendría que haber aplicado hace ya meses, pero un error material en la tramitación de los nuevos permisos ha retrasado los plazos, agravando, según denunciaron ayer los principales partidos de la oposición en la comisión de Movilidad y Servicios Públicos, "los problemas de ruidos y de convivencia" en la ciudad.

Según explicó la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, "el 9 de junio se firmó el decreto con Cafés y Bares" con 1.152 nuevas licencias, mientras que el día 14 se abordaron "todas las correspondientes a la asociación de veladores", que agrupa a 541 propietarios.

"Con estas licencias se ha reajustado el espacio que venían teniendo en la calle con el que han de tener conforme a la nueva normativa", dijo. No obstante, a consecuencia del error, los plazos se han atrasado y "todavía no están los perímetros ni los nuevos planos".

La concejala admitió ser consciente de la necesidad de "equilibrar descansos" y confió en que una vez subsanados los errores se pueda poner "paz y orden" en esta cuestión. No concretó, sin embargo, cuántos incumplimientos han sido denunciados hasta la fecha ni cuántos han acabado en sanción por más que le preguntaron desde la oposición.

El principal compromiso es que la mesa creada a este respecto se reunirá antes de final de año. Ya a partir de esta semana, los establecimientos tendrán que tener la documentación "expuesta y visible", un paso que, según Chueca, facilitará la labor de la Policía. También deberán tener pintado el perímetro de sus terrazas. "La idea es que en unos meses podamos evaluar cómo han funcionado las nuevas licencias de cara a implementar mejoras en 2023", agregó.

El problema, según el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, es que el Consistorio va "14 meses tarde". "Los incumplidores no solo atentan contra los ciudadanos, sino contra sus propios compañeros de oficio. Es una situación que no se debería de haber consentido desde abril", remarcó, al tiempo que instó a hacer las inspecciones por la tarde y por la noche para comprobar el alcance real.

En esa línea, la socialista Ana Becerril advirtió de que hay vecinos que no pueden más y que están enfermando por no poder descansar como es debido y Carmen Rouco, de Vox, instó a no obviar las quejas. "Ya no se trata de apoyar o no a la hostelería. Toda Zaragoza no puede ser un bar", dijo.