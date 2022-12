La rehabilitación de 128 viviendas públicas de alquiler en el Actur comenzará en marzo

La rehabilitación de 128 viviendas públicas de alquiler social de Zaragoza-Vivienda, ubicadas en las calle Emmeline de Pankhurst, en el distrito del Actur, está previsto que comience en marzo de 2023 y el plazo de ejecución será de 11 meses. Se trata de la segunda fase de rehabilitación de vivienda pública municipal en este distrito zaragozano, después de que este año se iniciar la mejora de otras 160.

La previsión es que este lunes por la tarde el Consejo de Administración de Zaragoza-Vivienda apruebe los pliegos de este nueva fase de rehabilitación de 128 viviendas del parque municipal en el Actur, ha avanzado la concejal delegada de Vivienda, Carolina Andreu.

En rueda de prensa, ha dicho que supone un paso más en la "apuesta por la rehabilitación de vivienda pública, la mejora de la calidad de vida de los inquilinos y avanzar en el compromiso de la sostenibilidad, la eficiencia energética y el confort de los vecinos, además de la reactivación económica y la creación de empleo que generan estas obras", ha enumerado. Esta "potente actuación" en vivienda pública no se había hecho hasta ahora, excepto en 53 viviendas en la calle Maestro Tellería y el Gobierno PP-Cs actuará en casi 300 viviendas sociales en el Actur y Casco Histórico.

Los trabajos se centrará en mejorar la envolvente del edificio correspondiente a los por tales 8 y 24 de la calle Emmeline de Pankhurst, que alberga 128 viviendas y cuentan con un presupuesto de 2,2 millones de euros y la previsión en que en marzo puedan comenzar los trabajos tras adjudicar el proyecto.

Los inquilinos reducirán la demanda energética porque se renovarán los aislamientos y se sustituirá la carpintería para reducir un 73 por ciento las emisiones de CO2 -pasando de un indicador global del edificio E a obtener un C- y un 85 por ciento de rebaja de la demanda de calefacción -pasando de E a B-, además de un 73 por ciento el consumo de energía primaria no renovable -combustibles fósiles- lo que le permitirá pasar de una calificación E a C.

160 rehabilitadas en la primera fase

Mientras, continúa la primera fase de rehabilitación de vivienda pública impulsada por el actual Gobierno de Zaragoza. En concreto, los trabajos para rehabilitar 160 viviendas del parque público de vivienda municipal de Zaragoza avanzan según los plazos previstos.

Los trabajos se centran en la mejora de envolventes de los edificios, es decir, en renovar y aumentar los aislamientos térmicos del exterior y de los forjados de separación con la cubierta. También se están reemplazando las carpinterías existentes por otras de mejores prestaciones acústicas y térmicas.

En la actualidad, ya se han ejecutado el cien por cien del aislamiento de la cubierta y el 92,5 por ciento del cambio de carpintería y en general las obras están al 72 por ciento de ejecución. Los trabajos se espera terminen el próximo mes de marzo.

Mediante estas obras de rehabilitación, impulsadas por Zaragoza-Vivienda, se reducirán las emisiones de CO2 del edificio en un 69 por ciento -pasando de tener un indicador global del edificio E a obtener un C-, la demanda de la calefacción se reducirá un 85 por ciento la pasar de indicador E a C; y el consumo de energía primaria no renovable se reducirá un 64 por ciento mejorando del E al indicador B.

Desde 2019, año de inicio de este mandato, Zaragoza Vivienda ha impulsado diferentes convocatorias de ayudas a la rehabilitación por importe de 19,69 millones de euros, de las que se han beneficiado a 5.290 viviendas.