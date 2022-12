PP-Cs se queda en minoría y no puede aprobar el Tribunal de Contratos de Zaragoza

En plena fase de negociación del presupuesto y a cinco meses de las elecciones, el gobierno municipal PP-Cs se ha visto obligado a retirar el proyecto del nuevo Tribunal de Contratos municipal, que deberá decidir sobre los recursos que se presenten en los procesos de licitación y adjudicación de obras, servicios y suministros. El motivo ha sido que Vox se ha desmarcado del bipartito y ha sumado sus votos a la izquierda para frenar el expediente.

El Tribunal de Contratos del Ayuntamiento de Zaragoza lleva meses de trámite y ha sido objeto de controversia con el Gobierno de Aragón, que ha presentado sendos recursos: uno al reglamento del organismo y otro a la convocatoria por la que se seleccionaban sus miembros. En ambos casos los tribunales han respaldado la posición del Ejecutivo autonómico. Esto ha obligado a retrasar la aprobación del tribunal hasta que este lunes ha llegado de nuevo a la comisión la aprobación del reglamento, que en principio cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos.

Tras este segundo varapalo jurídico, los grupos de la oposición han reclamado a la concejal de Hacienda, María Navarro, que retirara el expediente con el objetivo de poder estudiar las consecuencias de la sentencia. “Por un principio de cautela y prudencia, no pasa nada por esperar un poco y estudiar el expediente con detenimiento”, ha explicado el concejal de Vox, Julio Calvo.

Navarro ha rechazado la posición de los grupos, que ha achacado a la cercanía electoral. “Esta sentencia no tiene nada que ver con el reglamento”, ha explicado la concejal de Hacienda, que ha recordado que el nuevo expediente incluye todos los aspectos de la sentencia judicial original. “Se recoge todo y estimamos parcialmente unas reclamaciones del Gobierno de Aragón y un voto particular del PSOE. No hay motivo para retirar el expediente”, ha declarado.

La oposición ha discrepado. “Si bien es cierto que la propuesta incorpora las propuestas del Gobierno de Aragón, con la reciente sentencia por una cuestión de prudencia sería bueno esperar”, ha señalado Ros Cihuelo, del PSOE. A su juicio, todavía hay dudas respecto a este tribunal, como por ejemplo el desarrollo por parte de la DGA de una normativa que regule este tipo de tribunales. Alberto Cubero, de ZEC, también se ha posicionado a favor del tribunal, pero también ha esgrimido el argumento de la prudencia. “Por inteligente prudencia hay que retrasarla”, ha destacado Fernando Rivarés, de Podemos.

María Navarro se ha negado a retirar el expediente y ha preferido que se votara pese a que sabía que estaba en minoría. Finalmente los grupos han acordado frenar el expediente, en principio hasta la comisión de Hacienda del próximo mes de enero. “Me ha sorprendido mucho, porque la sentencia no tiene que ver con lo que traemos a esta comisión. Nadie me ha explicado el porqué de la retirada. Estamos a cinco meses de las elecciones y han querido retrasar algo que votaron por unanimidad”, ha lamentado.