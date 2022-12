'Selfies' con la bandera y mucho ambiente en el centro de Zaragoza

Eran las 18.00 de este martes cuando se encendió la iluminación navideña de Zaragoza, aunque esta vez los colores cambian y la bandera de franjas rojas y amarillas viste a la céntrica calle Alfonso de gala con motivo del Día de la Constitución. Ya había gente esperando a este cambio en las luces, listos para desenfundar los móviles e inmortalizar la estampa, con la Basílica del Pilar de fondo. Precisamente, junto al templo zaragozano, el Ayuntamiento no quiso ser menos y los colores inundaron su fachada, al mismo tiempo que la Delegación del Gobierno, justo enfrente. "¡Hala, mira qué bonito!", exclamaba una familia. Los ciudadanos abarrotaron un día más el centro de la capital aragonesa, disfrutaron de las actividades navideñas y llenaron los comercios abiertos -las grandes cadenas- en busca de los primeros regalos de Papá Noel.

No tardaron en verse los primeros selfis en el corazón de Zaragoza. A pesar de que todavía se estaba disputando el España-Marruecos del Mundial, los ciudadanos abarrotaron la plaza del Pilar, que resplandecía gracias a la iluminación navideña. Se formaban muchas colas en los puestos de comida, apetecible en una fría tarde de otoño. "Estoy mirando ya un regalo para Navidad. Aquí hay cosas baratas y cuanto antes lo compre mejor, que luego se te echa el tiempo encima", expresa Rosa Clavero, que paseaba con su perro por el mercado navideño en busca de una ganga. No faltaban aquellos que no querían perderse la prórroga del partido de fútbol y caminaban móvil en mano entre las atracciones para niños de la plaza. El belén se reafirmó como un éxito, aglomerando a bastantes zaragozanos en su entrada.

Regalos para Navidad

A pesar de que los pequeños comercios cerraron por ser festivo, algunas tiendas se mantuvieron abiertas para los más previsores y varias familias cargaban bolsas con regalos. "Hemos aprovechado a que hoy tenemos fiesta para comprar ya algo para Papá Noel. Da gusto salir a la calle con el ambiente que hay", relataban Mario Estévez y Sofía Lora. Para Rebeca Sánchez, hoy era un día especial porque su madre cumplía años. "Hemos venido todos a merendar y a ver el partido de fútbol para celebrarlo", decía, luchando contra el frío en la terraza de un bar frente a una pantalla enorme.

El Ayuntamiento de Zaragoza lució este martes, por primera vez, los colores de la bandera de España en su fachada con motivo del Día de la Constitución, aunque ya se pudieron ver el pasado viernes en la presentación de la iluminación navideña. Otros edificios emblemáticos, como el Palacio de la Aljafería -sede de las Cortes de Aragón- se iluminaron también con los colores rojo y amarillo para conmemorar el 44 aniversario de la Constitución española.

Además, este 2022 se han decorado 90 puntos de la ciudad para esta época navideña, distribuidos por todos los barrios zaragozanos. Estas instalaciones de tecnología led permanecerán encendidas entre las 18.00 y la 1.00 hasta la festividad de Reyes, el 6 de enero.