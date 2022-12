El frío de invierno ya está aquí y, con él, la Navidad. El bajo mercurio de este sábado, combinado con algo de niebla durante varias partes del día, no impidió que los zaragozanos se echaran a la calle a disfrutar del espíritu navideño tras el encendido de las luces y la instalación de los puestos en la plaza del Pilar, previo al puente festivo. No faltaron tampoco el belén -una de las actividades que más reclamo tiene-, la pista de patinaje, la casa de Papá Noel o los toboganes. Zaragoza ya está engalanada para celebrar esta época del año con total normalidad, en la que los comercios se llenan -no solo para resguardarse de las bajas temperaturas- y el centro de la ciudad está animado día y noche, con la presencia de turistas provenientes de otras provincias.

Es inconfundible la postal navideña, con familias haciendo cola para comprar unos churros con chocolate caliente, o los selfis con las luces de fondo. Incluso hay quienes portan su cámara de fotos profesional para inmortalizar el momento, aunque sea ajeno. "Me gusta hacer fotos que pueden parecer insignificantes, como de una familia en los puestos, porque me parece que representan perfectamente lo que es la Navidad", decía Álvaro Solanas, tras un trípode cerca de la pista de patinaje. Allí, Marco y Sara, de 8 y 10 años respectivamente, sienten que están como en una película, hasta que uno de ellos se cae -sin lamentar ningún daño-. "Les encanta esta época solo para venir aquí a pasarlo bien y para visitar la Casa de Papá Noel", aseguraban sus padres.

La iluminación navideña y la feria de la plaza del Pilar llenan las calles y las tiendas pese al frío. Oliver Duch

Los comercios del centro de Zaragoza también se llenaban de gente que aprovechaba el sábado para ir de compras y, de paso, visitar el famoso belén de la plaza del Pilar, que generaba filas en la jornada de este sábado. En la otra cara de la moneda, algunos negocios, como la tienda de regalos El Maño, sufren el efecto del frío y notan una caída de ventas importante que no la soluciona el programa navideño. "Cuando terminó la ola de calor, la gente dejó de venir y esto que se hace en la plaza del Pilar no nos afecta en nada, no atrae nada de turismo", se lamentaba Antonio Luis Pérez, dueño del negocio. Con este frío, aseguraba que está trabajando "la mitad" que cuando hace buen tiempo. Tras el puente de la Constitución, para el que espera que acuda más gente, para este comercio es "muy difícil" hacer 100 o 200 euros de venta un día.

En los puestos de la plaza del Pilar se podía apreciar el olor a patatas fritas y churros. "Mucha gente pasea, pero todavía no están comprando muchos. A ver si se anima la cosa", explicaba José Antonio Aguilar, tras un mostrador. Los más visitados, como todos los años, los que sirven comidas.

"Estamos encantados"

"Todo lo que sea animar el ambiente es positivo para el comercio", comentaba Antonio Tornos, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), en relación al programa navideño impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Hace que los ciudadanos quieran pasear por el centro, a pesar del tiempo desapacible, factor que favorece a los negocios. "Estamos encantados. Ahí ya entra nuestra capacidad para atraer a más gente dentro", detallaba Tornos.

Zaragoza se animó todavía más este sábado en la tarde noche con el encendido de las luces navideñas. El manto de leds de la calle Alfonso se iluminó al mismo tiempo que cientos de personas transcurrían por ella. Las auroras boreales también vistieron de gala la plaza de San Felipe, e hicieron lo propio las estrellas del paseo de la Independencia. La capital aragonesa vuelve a disfrutar de unas navidades con total normalidad.

Sorteo de la Cabalgata

Este ambiente festivo no sería lo mismo sin la Cabalgata de Reyes. Cabe recordar que, hasta el 13 de diciembre, están abiertas las inscripciones para que los niños zaragozanos puedan acompañar a los Reyes Magos en las carrozas de los pajes el próximo 5 de enero. Para ello, el Consistorio zaragozano ha reservado 26 plazas.

Quienes deseen participar deberán inscribirse en la web municipa. El día 14 de diciembre, se celebrará un sorteo aleatorio para cubrir 19 del total de las plazas, y se elegirán 10 reservas por si finalmente los elegidos no aportaran la autorización pertinente o renunciasen.

Además, el Ayuntamiento reserva seis plazas más para niños y niñas que tengan algún tipo de diversidad funcional, y que serán gestionadas a través de Cermi-Aragón (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad). Además, una plaza se sorteará a través del perfil de Facebook de Zaragoza Cultura.