Serrano replica a Lambán: "Yo ya tengo la mano tendida al PSOE con La Romareda"

La nueva Romareda sigue siendo foco de tensión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA. Si ayer el presidente de Aragón, Javier Lambán, emplazaba al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, a "poner la fecha" para negociar con la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, este viernes ha sido el edil quien ha pedido al líder socialista que sea "respetuoso con lo que se decide en la plaza del Pilar". "Él ya sabe que yo tengo la mano tendida desde hace mucho tiempo", ha reiterado.

Y lo ha hecho el mismo día que el Real Zaragoza ha anunciado que César Azcárate, el arquitecto que diseñó el San Mamés, entre otros estadios, será el encargado de elaborar el anteproyecto para el nuevo campo de fútbol de la ciudad. "Es una magnífica noticia", ha asegurado, pero ha querido dejar claro también que eso "no desvirtúa ni un milímetro la hoja de ruta" del gobierno municipal.

Sobre las palabras de Lambán, ha dicho que tiene "la conciencia muy tranquila". "No he dado ni un solo paso que tenga que ver con el campo de fútbol en el que no haya querido incorporar al Partido Socialista", ha incidido. No obstante, tal y como se evidenció durante la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para impulsar el proyecto, ha reconocido que "desgraciadamente hasta la fecha ha sido infructuosa cualquier tiempo de negociación", tanto las que se han producido en público como en privado, ha especificado.

Y ha reiterado que, como hasta ahora, su "mano sigue tendida". Pero "no por que lo marquen las Cortes de Aragón", ha enfatizado. En este sentido, ha dicho que "la obligación entre instituciones es ser respetuosas. "Creo que el legislador aragonés tiene que ser respetuoso con lo que se decide en la plaza del Pilar, igual que en la plaza del Pilar 365 días al año cumplimos con las normas que el legislador aragonés impone en el Ayuntamiento", ha remarcado.

Por otro lado, Serrano ha dicho que el interés del Real Zaragoza por construir un nuevo campo de fútbol en la ciudad "está más vivo que nunca". Y sobre todo ha hecho hincapié en que el arquitecto escogido por el club es un profesional "de prestigio internacional". No obstante, ha asegurado que el Ayuntamiento, cuando saque los pliegos, "va a controlar que el proyecto tenga toda la calidad que merece", y que es obligada para poder ser una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030, con 45.000 asientos y cuatro estrellas, entre otras cuestiones.