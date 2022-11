Zaragoza aprueba la operación Romareda con el único rechazo de los socialistas

El resultado era previsible y la operación Romareda toma impulso. Lo hace con la previsión de tener un anteproyecto en el primer semestre del próximo año y con la garantía del alcalde, Jorge Azcón, de que será el club el que pague la construcción del nuevo campo a cambio de la explotación de las instalaciones. Pero el proyecto de levantar un nuevo estadio en su ubicación actual, pieza clave para la aspiración de Zaragoza de ser una de las sedes del Mundial 2030, se va a desarrollar en un clima de ruptura y enfrentamiento entre el gobierno PP-Cs y el PSOE, que este martes han protagonizado un duro intercambio de reproches que constatan una realidad: que a seis meses de las elecciones el nuevo estadio se va a desarrollar sin consenso.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dotar al estadio de superficie para comercios, oficinas y otros usos lucrativos con los que sostener su futuro modelo de explotación. Lo ha hecho con los votos de PP-Cs y Vox, como ocurrió en la comisión de Urbanismo, pero también con el respaldo de Podemos después del acuerdo alcanzado por escrito, que permitirá impulsar la Ciudad del Deporte y que garantiza que las instalaciones seguirán siendo públicas. Al abstenerse ZEC, que mantiene sus dudas ante la operación, el PSOE se ha quedado solo en su oposición al proyecto.

El debate lo ha abierto el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que ha dicho que se trata de una modificación “tranquila”. En total, se elimina una parcela de suelo con capacidad para 42.500 metros cuadrados de usos terciarios que existía junto al campo desde 2005. Pero esos aprovechamientos no desaparecen: 20.500 se incorporan a La Romareda, que ya tenía otros 2.000 para comercios y oficinas, y otros 22.000 quedan inscritos en el registro de la propiedad a la espera de que se les asigne un suelo y acaben vendidos para financiar obras como la recuperación del Huerva o la Ciudad del Deporte.

La medida, según Serrano, “embellece” la zona y mejora la seguridad y protección del nuevo complejo deportivo, que tendrá un total de 67.000 metros cuadrados. Ha defendido, anticipándose a las críticas, que el proceso ha sido “transparente” y negociado y que ha tenido en cuenta peticiones de todos los grupos. En concreto, ha insistido en que la operación no incorpora una recalificación para suelo residencial, como solicitó el PSOE en la etapa de Pilar Alegría.

Pero el PSOE ha salido duro. El edil Horacio Royo ha señalado que “es un mal día” para la ciudad, dado que en su opinión debería haber sido “el resultado de un gran acuerdo de ciudad”. En su opinión es “un juguete al servicio de las urgencias electorales del alcalde”, que se ha dedicado “a reventar el consenso”. El motivo del voto en contra es que la operación se guía “por el procedimiento más opaco”, una suerte de “juego de sombras” en el que el gobierno no esta mostrando todos los detalles de la operación.

En este sentido, ha subrayado que no se conoce el valor de los 20.500 metros cuadrados que se trasvasan al nuevo estadio ni el destino de los 22.000 que quedan inscritos en el Registro de la Propiedad. También ha criticado que a estas alturas del proceso no se conozca el modelo concesional. “Quieren sacar esto solos para mantener el bulo de que el PSOE bloquea. Su actitud ha sido sacar al PSOE”, le ha dicho Royo al alcalde, a quien ha acusado de no querer negociar. “Esto va a salir con 18 votos. Nosotros no bloqueamos. Este proyecto debe ser transparente y no lo es”, ha concluido.

El gobierno ha replicado con dureza a las acusaciones de los socialistas, especialmente a las de no querer negociar. Es más, el alcalde de Zaragoza y el propio Serrano han desvelado que se han mantenido negociaciones con el PSOE bajo la exigencia de los socialistas de que no se hicieran públicas. “Son expertos en mentir”, ha dicho.

Azcón y Serrano han atacado que la portavoz socialista, Lola Ranera, no haya querido intervenir en este debate. “Da igual. Ni la señora Ranera ni el señor Royo mandan en la opinón sobre la opinión Romareda”, ha lamentado Azcón en referencia a la supuesta falta de autonomía del grupo socialista respecto a las instrucciones del presidente de Aragón, Javier Lambán.

“¿El PSOE vota en contra porque el proyecto es malo o porque tiene otra alternativa? Vota en contra porque el PSOE piensa en el PSOE”, ha dicho Azcón. En su opinión, a los socialistas “no les importa la ciudad, sino sus intereses electorales”. El regidor ha subrayado “las destrezas” del gobierno para sacar adelante un proyecto que “por primera vez el campo no lo pagan los presupuestos, sino el Real Zaragoza y fondos privados”. “Es el mejor proyecto que se ha presentado nunca”, concluyó.