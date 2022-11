El conductor del bus del último atropello se saltó su semáforo y se le investiga por imprudencia

La víctima del tercer atropello grave causado por un autobús de Avanza en los últimos 15 días, una mujer de 69 años identificada como J. G. G., continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.Allí llegó sobre las 16.30 del pasado viernes tras ser embestida por un bus urbano de la línea 31 en el paso de cebra ubicado en la avenida de Anselmo Clavé, a la altura del edificio de Correos. Las lesiones de la paciente son bastante importantes, ya que, entre otras, presenta una fractura craneal grave. De ahí que los médicos estén ahora muy pendientes de su evolución y tratando de evitar que surjan complicaciones.

Y mientras la familia de la mujer confía en su recuperación, la Policía Local sigue recogiendo testimonios de testigos y viendo grabaciones de cámaras instaladas en la zona del accidente para tratar de hacerse una idea clara de lo ocurrido. En cualquier caso, según ha podido saber HERALDO, los agentes del equipo de Policía Judicial investigan ya al conductor del autobús como autor de un delito de lesiones graves por imprudencia. Porque todo apunta a que la víctima del atropello cruzaba la calzada con el semáforo en verde para peatones.

El siniestro se produjo cuando el autocar salía de la parada ubicada delante la puerta del edificio de Correos. Dicho apeadero se encuentra justo después del semáforo que regula el paso de los vehículos que circulan en los carriles que discurren en dirección hacia la avenida de Goya. Por ello, a la hora de reiniciar la marcha, el conductor del autobús solo tenía delante el semáforo en ámbar intermitente ubicado en el paso de cebra y que obliga a extremar la precaución a quienes salen de la calle de Madre Sacramento para girar a la izquierda. De hecho, este semáforo está girado 45 grados sobre el mástil para que dichos conductores puedan verlo mejor.

En cualquier caso, al aproximarse al paso de peatones, el chófer del autocar de la línea 31 debía cerciorarse de que no existía ningún peligro para los viandantes y llegado el caso, detenerse. Máxime, cuando estos tenían prioridad de paso con su semáforo en verde. Sin embargo, las graves lesiones sufridas por J. G. G. pondrían de manifiesto que no lo hizo, de ahí que la Policía Local lo considere a priori autor de un delito de lesiones por imprudencia menos grave. Para ser una imprudencia grave, J. C. A., de 34 años, debería haber incurrido en otro delito contra la seguridad vial: por exceso de velocidad, consumo de drogas o alcohol. Y no existen evidencias de ello. Cabe recordar que se sometió a las pruebas de consumo de drogas y alcohol y dio negativo.

Todavía no ha declarado

La toma de declaración del conductor investigado en sede policial estaba prevista inicialmente para ayer, pero se ha retrasado para la próxima semana. Dada la apertura de diligencias penales por un delito imprudente, comparecerá asistido por un abogado.

Cabe recordar que también se investiga como autor de un homicidio por imprudencia menos grave al compañero de Avanza que el pasado 10 de noviembre arrolló y causó la muerte de un menor de 14 años que circulaba en patinete eléctrico. El accidente se produjo en Casablanca, en la esquina de Vía Ibérica con la calle de Argualas. Aquí también había un semáforo intermitente en ámbar, pero es que además se trataba de un giro a la derecha de 90 grados, en los que siempre tiene prioridad de paso el más vulnerable. En este caso, el vehículo de movilidad personal, que tenía su semáforo en verde.

Al conductor de bus que solo cinco días después causó el atropello mortal de un jubilado en Torrero no se le atribuye ninguna responsabilidad penal, ya que la víctima irrumpió de forma sorpresiva en la avenida de América.