El Ayuntamiento de Zaragoza se reunirá con Avanza tras el tercer atropello grave de un bus en 15 días

Una mujer de 69 años se convirtió ayer en la tercera víctima de un atropello de gravedad protagonizado por un autobús urbano de Zaragoza en tan solo 15 días. A diferencia de lo ocurrido en los dos anteriores, registrados en los barrios de Casablanca y Torrero y en los que fallecieron un menor de 14 años y un jubilado de 76, en el accidente que se produjo sobre las 16.30 de este viernes a la altura del número 25 de la avenida de Anselmo Clavé la viandante pudo ser trasladada con vida a un centro hospitalario. En cualquier caso, J.G. G. presentaba lesiones de pronóstico reservado y este viernes por la noche los médicos seguían muy pendientes de su evolución.

Según fuentes de la Policía Local, este tercer siniestro volvió a producirse en un paso de peatones con semáforos. En concreto, en el que cruza los cinco carriles de está amplia avenida a la altura del edificio de Correos, junto a la antigua estación del Portillo. La mujer fue embestida por un autocar de la línea 31, que hace el recorrido que va del palacio de La Aljafería a Puerto Venecia, cuando atravesaba la calzada. De hecho, todo apunta a que la víctima estaba pasando con el semáforo en verde para peatones.

Sin embargo, parece que entre las personas con los que pudieron hablar los agentes habría distintas versiones del suceso. De ahí que el equipo de Policía Judicial siga buscando testigos y esté recabando la mayor información posible sobre lo ocurrido antes de depurar posibles responsabilidades.

En principio, el conductor del vehículo, J. C. A., de 34 años, se sometió a las pruebas de alcohol y drogas y arrojó sendos resultados negativos. Sin embargo, los investigadores optaron por no tomarle declaración in situ a la espera de aclarar un poco más lo ocurrido por boca de los testigos y conocer la evolución de la paciente. De todas formas, el chófer ya ha sido citado para dar su versión oficial.

Si de las primeras pesquisas los agentes dedujeran que el atropello pudo ser consecuencia de una imprudencia grave, automáticamente se abrirían diligencias al conductor por un homicidio imprudente y podría acogerse a su derecho a no declarar en sede policial. Eso fue lo que hizo el compañero de la línea 57 que causó la muerte del chico de 14 años el pasado 10 de noviembre en el giro desde Vía Ibérica a la calle de Argualas. En el informe remitido al juez encargado de instruir el caso, la Policía Local concluía que el chófer no había respetado la prioridad de paso del patinete eléctrico en el que circulaba el menor.

No había pasado ni una semana desde el trágico siniestro de Casablanca cuando, el 15 de noviembre, un bus urbano de la línea 33 atropellaba a un vecino de Torrero en la avenida de América. Sin embargo, al chófer de este vehículo no se le imputó ningún delito, ya que los investigadores llegaron a la conclusión de el peatón había irrumpido de forma sorpresiva en la calzada cuando el semáforo le impedía cruzar.

Como informaba el pasado domingo HERALDO, de los nueve accidentes de tráfico con fallecidos que se contabilizan este año en el casco urbano de la capital aragonesa –el peor balance desde 2010–, seis se produjeron en pasos de cebra o cruces señalizados. De ahí que, a raíz de semejante concatenación de percances con tan triste resultado, desde la Asociación Stop Accidentes advirtieran de los riesgos que entraña el nuevo diseño urbano, en el que ha sido necesario habilitar espacio para las nuevas formas de movilidad, principalmente bicicletas y patinetes.

El presidente de la asociación, Miguel Ángel Bernal, ponía también el acento en otro controvertido tema, el de los pasos de peatones donde el semáforo nunca se pone en rojo para los vehículos cuando los viandantes tienen luz verde para pasar. «Si el conductor ve que el semáforo está en ámbar intermitente, por más que deba extremar la precaución, no para siempre. Dicen que se hace así para agilizar la circulación, pero en esta ciudad no sufrimos de grandes atascos y debería primar la seguridad», decía.

Reunión el lunes con Avanza

Fuentes municipales explicaron ayer que, al margen de las circunstancias de este tercer atropello grave, la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, y los responsables del Área se reunirán el próximo lunes con la concesionaria del bus urbano Avanza para estudiar lo sucedido en los últimos accidentes. «Se va a analizar, en colaboración con la empresa, si se puede adoptar alguna medida para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes», informaron. Cabe recordar que tras el segundo atropello mortal se anunció la redacción de un plan integral de seguridad vial para la ciudad.