ZEC critica la "mala gestión" del gobierno PP-Cs y Podemos, la falta de un "proyecto de ciudad"

Una gestión "mala" y plagada de "errores". Así definieron este martes los grupos municipales de ZEC y Podemos los tres años del gobierno al frente del Ayuntamiento de Zaragoza en el debate del estado de la ciudad. Entre otras cosas, los portavoces de ambos grupos municipales criticaron aspectos como el de la movilidad -con la huelga del autobús urbano atascada o la reordenación de las líneas en el aire-, el medioambiente -por el presumible retraso en la implantación de la zona de bajas emisiones- o la necesidad de poner a disposición de la ciudadanía vivienda de alquiler asequible. Y acusaron al alcalde, Jorge Azcón, de poner los intereses del PP "por encima" de los de la ciudad.

El portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, dijo que el actual mandato está siendo "malo y salpicado de irregularidades y corruptelas", una acusación esta última que el regidor quiso alejar poco después. "Ya le dije el año pasado que si tenía dudas lo que tenía que hacer era irse a los tribunales", aclaró.

Santisteve habló, entre otras cuestiones, de la pérdida de 170 empleos públicos, el cierre de la oficina de empleo joven, la huelga que llevaron a cabo los trabajadores de las instalaciones deportivas o la situación de los trabajadores de Zaragoza Vivienda, cuyo gerente ha sido denunciado por presunto acoso laboral.

Y acusó al alcalde de tener una "constante actitud pedigüeña o de echar balones fuera", cuando "nunca este Ayuntamiento había contado, como hoy, con tantos ingresos para cubrir las necesidades de la ciudadanía", en referencia a los fondos llegados de la Unión Europea y de otras instituciones.

Sin embargo, en su respuesta, Azcón despachó rápido las críticas. "No le voy a dedicar mucho tiempo. Este es el debate del adiós (Santisteve ya anunció que no se presentará a las elecciones). Pasará a la historia por lo que hizo como alcalde, no como portavoz de la oposición, y eso no lo voy a juzgar, porque eso ya lo hicieron las urnas", sentenció el regidor.

Tuvo un tono más amable con el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, al decir que su intervención había sido la de "un candidato a alcalde". El edil de la formación morada acusó al gobierno de carecer de "ambición" y de no tener un "proyecto de ciudad" y, al mismo tiempo, defendió el suyo propio. Habló, entre otras cuestiones, de la necesidad de poner a disposición de los jóvenes pisos de alquiler públicos para evitar que se marchen del área metropolitana y reducir el creciente envejecimiento de la población.

Y sobre la licitación del nuevo estadio en 2023, fue claro: "No vamos a dar un cheque en blanco sin saber cuál es el proyecto de campo que quiere hacer". "La falta de concreción nos va a lastrar nuestras opciones de que venga el mundial", lamentó.

Debate sobre el estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Zaragoza: Julio Calvo Daniel Marcos

Vox avisa de que no tomará decisiones "precipitadas" sobre el estadio

El portavoz de Vox, Julio Calvo, avisó este martes al alcalde de que su partido no tomará "decisiones precipitadas" sobre el nuevo estadio. El concejal exigió "tiempo" e instó a PP-Cs a enviar "inmediatamente" a los grupos municipales "toda la información disponible sobre el proyecto y sobre la modificación del plan general de ordenación urbana que se llevará a la comisión de urbanismo del próximo día 21.

También arremetió contra las "duplicidades" que, a su juicio, siguen existiendo en el Consistorio, así como contra una estructura "disparatada" que, a su juicio, "está diseñada para llevar a cabo políticas de izquierda". "No han tenido ni el coraje ni la inteligencia de cambiarla. Hay áreas en las que parece que sigue gobernando todavía Jerónimo Blasco o Luisa Broto", manifestó.

En un mensaje directo a Azcón, Calvo le recordó que está presidiendo el pleno "gracias a los votos de Vox", y criticó la apuesta de Zaragoza por ser climáticamente neutra, cuestión que podría marcar la negociación del presupuesto. Pese a todo, el regidor volvió a tenderle la mano para "impulsar proyectos en los que haya acuerdo".

Debate sobre el estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Zaragoza: Sara Fernández Daniel Marcos

Fernández defiende la "robustez" del gobierno

La vicealcaldesa, Sara Fernández, defendió el gobierno PP-Cs como "el más robusto y estable de la historia de la ciudad". "Tenemos nuestras diferencias, pero las debatimos desde la lealtad y la discreción para no distraernos de nuestro verdadero objetivo: mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los zaragozanos", dijo.

La concejala agradeció al alcalde lo "fácil" que ha sido trabajar con él en estos años. También incidió en que Zaragoza "es ahora una ciudad más atractiva para vivir y hacer negocios". A este respecto, apostó por convertir la capital "en la ciudad de Goya" para atraer turistas, y propuso la creación de una comisión para organizar el bicentenario de su muerte en 2028, un organismo en el que estarían "todas aquellas instituciones interesadas en preservar y divulgar su obra". Según recalcó, PP-Cs sigue teniendo "muchas ideas de futuro", por lo que espera contar con un presupuesto para 2023.

Aunque acudió el líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, con el que está enfrentada, Fernández estuvo arropada por otros cargos de Cs del sector crítico como la diputada autonómica Susana Gaspar.

Debate sobre el estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Zaragoza: María Navarro Daniel Marcos

Navarro critica la "falta de proyecto" de la izquierda

La concejala de Hacienda, María Navarro, trató de rebatir con cifras las críticas de la izquierda a PP-Cs. La edil destacó la reducción de la deuda municipal y la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal. "Si mantuviésemos el tipo general de la etapa del PSOE estaríamos recaudando 394 millones más", aseveró.

Recalcó, asimismo, que en estos años "se ha acabado con la lista de espera en la teleasistencia" y se han agilizado las ayudas de urgencia, políticas que han tenido que desarrollar en un contexto marcado por el alza de costes. La edil también se detuvo en las ayudas a la concertada, defendiendo la concesión de 25.000 euros a familias vulnerables.

Como Azcón, se mostró especialmente dura con la portavoz socialista, Lola Ranera, a quien acusó de "no haber dicho nada constructivo para mejorar la ciudad". Navarro también se desmarcó de otra de las críticas más habituales al gobierno PP-Cs, el "abandono" de los barrios. A este respecto, afirmó que "se han renovado ya 115 calles" y que "se han mejorado servicios que el PSOE recortó". "Ustedes no hicieron una actuación en el centro en 16 años, y eso fue por sectarismo", señaló.