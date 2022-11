Podemos afirma que Azcón "no tiene proyecto para Zaragoza" y "ha dicho adiós"

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha afirmado este lunes que el alcalde, Jorge Azcón, “no tiene proyecto” para la capital aragonesa y que, con su discurso de esta mañana en el debate del estado de la ciudad, "ha dicho adiós", por lo que ahora "se va a arrastrar hasta mayo", cuando se presente "como candidato -del PP- al Gobierno de Aragón".

En una rueda de prensa tras el discurso del primer edil, Rivarés ha señalado que Azcón "no tiene proyecto para Zaragoza" y que "lo poquito que tenía, que pasaba por privilegiar a unos pocos en contra de la mayoría, ya se le ha agotado".

"Ahora se va a arrastrar hasta mayo", ha continuado, que será cuando "se presente como candidato al Gobierno de Aragón", algo "que es lo único que le preocupa y lo único que le ocupa desde hace muchos meses, abandonando a esta ciudad", ha añadido el portavoz de Podemos.

"Acabamos de asistir a la despedida de Azcón, con este discurso, Azcón nos ha dicho adiós", ha destacado sobre una intervención con la que el regidor "no ha ofrecido ninguna solución real desde lo público para resolver los problemas reales que acucian a los zaragozanos".

Para el edil de la formación morada, el alcalde, "en el mejor de los casos, ha hecho anuncios electoralistas de proyectos que vienen de atrás, cuando no marketing vacío", y se ha dedicado a "echar la culpa a los demás" cuando "lo que hay es una preocupante falta de proyectos propios".

En ese sentido, ha indicado que no hay "ninguna solución desde lo público a lo más urgente", que es "ayudar a las familias, a las pymes y a los autónomos para hacer frente a facturas y poder llegar a fin de mes".

También ha lamentado que el alcalde no tenga soluciones "al problema del transporte público", ni tampoco las ofrezca desde lo público "para facilitar a las familias la conciliación y los cuidados a menores, mayores y personas dependientes".

De la misma forma, ha recalcado que Azcón tampoco ha contado en su discurso "cómo piensa reindustrializar Zaragoza, que es algo fundamental", ni ha avanzado ninguna propuesta "para acabar con los problemas de inseguridad y de ruido" o para que los barrios estén "más limpios" y las aceras "más transitables".

Por último, se ha referido a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anunciada por el primer edil para el proyecto del nuevo estadio de La Romareda, algo que, ha advertido Rivarés, Azcón "se va a tener que esforzar mucho" en explicar qué pretende hacer.

"No vamos a darle un cheque en blanco al alcalde cuando no hay un proyecto que conozcamos", ha avisado el portavoz de Podemos, quien ha recordado que la "falta de referencia a la ciudad del deporte" hace sospechar a su grupo que el primer edil "no tiene ninguna intención de cumplir" lo pactado en el pleno.

"240.000 personas deportistas federadas y muchos barrios están esperando esas instalaciones y, si no vienen vinculadas a la explotación del estadio y del mundial, nunca se van a hacer, y eso sería, además de una tradición, una oportunidad histórica perdida", ha concluido.