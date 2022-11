El PSOE urge medidas y propone dos viajes gratis al día para fomentar el transporte público

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, urgió ayer medidas para acabar con una huelga para la que ya ni siquiera tiene calificativos. "Esto yo ya no sé cómo definirlo. Creo que no hay adjetivos en este mundo para describir la situación que está sufriendo esta ciudad. Me da hasta vergüenza y rubor como concejal", aseguró.

La edil instó al alcalde, Jorge Azcón, a actuar "con el método y el formato que quiera" para resolver el conflicto, que está afectando especialmente "a los ciudadanos del eje este-oeste". "Yo me pongo a disposición, pero si no me llaman es imposible. Es prioritario resolver el gran problema que tienen los vecinos", dijo.

También aprovechó para presentar parte de las propuestas de resolución que lanzará su partido en el debate sobre el estado de la ciudad de la próxima semana. La más llamativa pasaría por la implantación de una tarifa gratuita que incluiría "dos validaciones diarias" en el transporte público. La medida, según Ranera, permitiría "aliviar el presupuesto de las familias" ante la fuerte subida de la inflación, y también ayudaría a reducir los desplazamientos en vehículo privado.

La propuesta contrasta, a priori, con la realidad que vive el servicio público, aún marcado por la pérdida de usuarios ocasionada por la pandemia. La propia concejala de Movilidad, Natalia Chueca, aseguró esta semana que la ciudad arrastra un déficit de alrededor de 12 millones de euros por ejercicio. Sin embargo, la portavoz socialista cree que esta bonificación ayudaría a atraer viajeros "como ha ocurrido con los descuentos aplicados por el Gobierno de España con el cercanías".

Otras de sus propuestas pasarían por completar la red de carriles bici, la elaboración de un nuevo plan de movilidad que solventase las carencias del actual o la reorganización de las líneas de bus para resolver la situación del eje este-oeste de la ciudad.