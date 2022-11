Chueca, ante la huelga del bus: “Va a ser muy difícil que la plantilla recupere con el convenio todo lo perdido con los paros”

La concejala de Movilidad, Natalia Chueca, ha avisado este jueves a la plantilla del bus de que “va a ser muy difícil” que recuperen con el nuevo convenio todo lo que están perdiendo con los paros parciales, que se endurecerán a partir del día 14 tras el ‘sí’ al referéndum planteado por el comité. “Resulta sorprendente. Es algo que nos cuesta entender. Respetamos el resultado, pero es bastante llamativo que, habiendo una propuesta del SAMA con unas condiciones muy por encima a las de cualquier otro convenio en España o en Aragón, los trabajadores opten por reforzar la huelga”, ha dicho sin ocultar su “decepción”.

A su entender, esta es una decisión que “perjudica a la empresa, a los usuarios y a los empleados”, que no van a poder consolidar unos incrementos que “podrían tener ya en sus nóminas”. “Así, nadie gana”, ha aseverado.

La propia normativa abre una ventana de negociación hasta el próximo día 14. A este respecto, Chueca ha pedido “responsabilidad” y “reflexión” para cerrar el convenio. “No es normal que cualquier otro sector llegue a acuerdos y, con los mismos mediadores y después de 85 reuniones, no hayan sido capaces de hacerlo. Algo falla, me niego a pensar que son incapaces”, ha agregado. Según ha dicho, el SAMA sigue siendo “la vía oficial” para encauzar la negociación y pese a mostrarse “abierta a todo”, ha descartado reunir a las partes antes de que vuelvan a sentarse en el órgano de mediación. “De momento, no he barajado esa posibilidad hoy”, ha señalado.

El recrudecimiento de la huelga “va seguir perjudicando a la recuperación de los usuarios” provocada por la covid-19. “Es un grave problema”, ha admitido, antes de pedir “mayor responsabilidad” por parte de todos y recordar el “esfuerzo” que está haciendo la ciudad de Zaragoza para mantener el transporte público. “Eso ha abierto un gran agujero en los presupuestos municipales que pagamos entre todos. Ahora mismo tenemos un déficit de más de 12 millones al año que llevamos arrastrando varios ejercicios. No recuperar usuarios o poner impedimentos es un problema añadido”, ha lamentado.