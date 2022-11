El PSOE propone dos viajes gratis al día en el transporte público zaragozano 

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado este viernes una propuesta de resolución para el Debate del Estado de la Ciudad relacionada con la movilidad, que incluye medidas como que dos validaciones diarias en el transporte público sean gratis con la tarjeta ciudadana.

Como ha señalado Ranera en una rueda de prensa, la medida tendría como objetivos aliviar el presupuesto de las familias y fomentar la utilización del transporte público, emulando las medidas de gratuidad del Gobierno de España que han supuesto el “aumento del nivel de usos”.

“Ha sido acción-reacción”, ha dicho la concejala, que ha apostado por que “el coche se quede en casa” en un momento en el que Zaragoza, como quinta ciudad de España, “no puede equivocarse en materia de sostenibilidad”.

Entre las medidas relacionadas con el transporte, los socialistas también pedirán un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para la ciudad, que se adapte mejor a los nuevos hábitos adquiridos por la población a raíz de la covid.

En la batería de propuestas también solicitarán una reordenación del autobús urbano que tenga como prioridad la solución para los vecinos del eje este-oeste, ya que “nadie de Valdespartera o de Parque Goya (eje norte-sur) se plantea ir al centro de la ciudad en coche, sin embargo, los ciudadanos de este-oeste sí que desgraciadamente se lo tienen que plantear en muchas ocasiones”.

También estará presente entre las medidas la resolución de la huelga del autobús, que supera ya los 600 días, y para la que Ranera ha exigido al alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, “medidas urgentes”.

“Esto ya no sé cómo definirlo, creo que no hay adjetivos en este mundo para definir la situación que se está viviendo en la ciudad. Me da rubor como concejal de este Ayuntamiento cuando estoy en las paradas del autobús tenerles que explicar a los ciudadanos que, desgraciadamente, su alcalde no está pensando en ellos, básicamente, porque no practica esto de coger el autobús público, ni él ni su gente más cercana”, ha criticado.

Como últimas acciones de esta propuesta de resolución para el Debate del Estado de la Ciudad, el PSOE solicitará fomentar el carril bici tal y como marca el Plan Director de la Bicicleta y la creación de una zona de bajas emisiones “desde una propuesta ambiciosa”.

“El PP no puede utilizar de excusa que se esté redactando un Decreto para decir que se espera y no hace nada”, ha dicho Ranera, quien ha reprochado que otras ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla “están avanzando en propuestas y están siendo ambiciosas”, mientras “aquí, el Gobierno de PP-Ciudadanos se echa en brazos de una derecha que apuesta por que no haya zonas de bajas emisiones”.