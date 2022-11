De Los Dos Patitos a Independencia: las administraciones de Zaragoza con más suerte en la Lotería de Navidad

Con la lotería no tiene mucho sentido aplicar la lógica, pero es parte de la gracia; todos aquellos que pretenden controlar el azar puro o incluso adivinar los números de la suerte, como ocurrió el otro día con el 20182, que predijo Luis el Oráculo como número ganador de la Lotería de Navidad de este 2022, no se pueden basar en la ciencia; ese número se vende en Valencia y Mollerusa (Lérida), por cierto, si es que queda aún algún décimo después del eco que tuvo ese pronóstico. El caso es que la suerte es suerte, no hay más, y el sistema de la lotería de Navidad es incontestable; todo la la vista, miles de bolitas en dos grandes bombos y extracciones a la vista… si estaba escrito que ese día era el de la visita de la fortuna, así ocurre.

En Zaragoza, el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad ha tocado en catorce años distintos desde 1815 hasta 2018, con un año de doble celebración; en ese 2018 hubo champán y sonrisas en la capital zaragozana y también en Tarazona, donde se vendió un décimo del primer premio. En total han sido 13 alegrías máximas en Zaragoza ciudad, una gigante en Calatayud (1992) y la citada de Tarazona. Aunque Manises (Valencia), Sort (Lérida) o Doña Manolita en Madrid se lleven algo casi cada año por el gran volumen de lotería de Navidad que manejan, no pueden ganar siempre.

Las administraciones de Zaragoza donde ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad a lo largo de la historia

De cara al sorteo del próximo 22 de diciembre, las administraciones que repartieron suerte en los años recientes llevan ya meses ofreciendo sus números de la suerte con el cartel de ‘aquí se vendió el Gordo de Navidad’ en la puerta. Antes se había gritado ‘hurra’ en la ciudad de Zaragoza en 1815, 1819, 1826, 1832, 1858, 1893, 1929, 1956 y 1970. En 1992 llovieron los millones (aún de pesetas) en Calatayud, en la administración número 1. Desde el año 1929, las administraciones que han dado el Gordo en Zaragoza son las siguientes: