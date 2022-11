El SAMA cita a Avanza y al comité el martes en un último intento por evitar el endurecimiento de la huelga

El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha citado a Avanza y al comité de empresa el martes a las 10.30 en un último intento de evitar el endurecimiento de la huelga del bus urbano, que amenaza con multiplicar las afecciones a los usuarios a partir del día 14. Las partes volverán a sentarse una semana y media después de la última reunión, que terminó con un sonoro fracaso y duró apenas una hora.

Los sindicatos llegarán a la cita con el respaldo de cerca del 80% de los trabajadores que votaron en el referéndum, que contó con una participación del 71%. Sobre la mesa volverá a estar la subida fija del 8,5% y la cláusula de revisión del 12%, cuantías que, unidas al resto de pluses, supondrían un incremento del 16%. Se trata, no obstante, de unos porcentajes que los empleados siguen considerando “insuficientes” ante la fuerte subida de la inflación.

Los sindicatos insisten en que si no se mejora la oferta económica toca hablar de otros aspectos sociales, entre los que incluyen reducciones y registros de jornada y los cuadros de descanso de fines de semana, peticiones que la concesionaria ha rechazado en multitud de ocasiones. Un nuevo fracaso en el SAMA acercaría a los zaragozanos a una huelga con paros de lunes a viernes que tomaría como referencia los tramos de 7.00 a 9.00, de 13.00 a 15.00 y de 18.00 a 20.00. No obstante, no se descarta que el Ayuntamiento llame a las partes tras el encuentro en función de si hay avances o no en la negociación.

Los paros permanecen congelados hasta el día 14. Esta nueva fase no solo incrementará las esperas en las paradas en pleno descenso de las temperaturas, sino que supondrá pérdidas de entre 300 y 400 euros para los trabajadores a final de mes. Además, Avanza podría dejar de facturar cerca de 600.000, unas pérdidas que podrían terminar repercutiendo en la oferta económica, según ha trasladado en repetidas ocasiones su director, Guillermo Ríos.