De viajes de novios a reformas en el hogar: ¿Para qué utilizan Volveremos los zaragozanos?

El pequeño negocio ha encontrado en la campaña Volveremos, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, una oportunidad para incrementar sus ventas y para poder competir con las grandes superficies. La gran mayoría de transacciones se llevan a cabo en establecimientos de alimentación y bebidas, seguidos de los negocios de moda, calzado y peletería. También destacan, entre otras, las tiendas de segunda mano o de instrumentos musicales, así como las librerías y papelerías.

Fuera de los clásicos, hay quienes lo han utilizado para hacer la reforma de casa e incluso para el viaje de novios o para el peinado de la novia. "Nosotras hemos tenido casos de novias que han pagado su servicio y el de las invitadas con los descuentos de Volveremos", reconocen desde la peluquería Mayte Rubio, en la Calle de los Hermanos Ibarra. La agenda de este negocio "siempre está completa" los días que los clientes acumulan un porcentaje. "La gente se compra caprichos que sin esta oportunidad no adquiriría, por ejemplo, planchas de pelo de alta calidad. Nosotras, sin duda, estamos muy contentas con esta campaña", apostillan.

Viajes

En la agencia de viajes La Torre de Babel, han llegado a agotar el saldo que les había designado el Ayuntamiento en pocos días. "Tuvieron que ampliármelo porque me dieron 2.500 euros y con la contratación de 25 viajes ya me quedé sin poder bonificar a mis clientes", reconoce la dueña, Chus Grávalos. Entre los clientes que más se han beneficiado de la campaña están las parejas. "Como el viaje de novios es tan caro, son muchos los que lo han contratado aprovechando Volveremos. Safaris por Kenia, tour por Estados Unidos y la Polinesia Francesa o un resort en Maldivas son algunos de los más habituales", recuerda la empresaria.

"También hay quienes contrataron el viaje de la familia para el verano, por ejemplo, a las islas Baleares o a la costa", apunta. La dueña de la agencia asegura estar "muy contenta" con esta iniciativa del Consistorio. "Mucha gente que contrataba por Internet siempre, ha decidido venir y hacerlo en persona. Además de los clientes fieles, he ganado otros muchos gracias a los descuentos", argumenta Grávalos, tras cerrar el safari de un cliente que ha acumulado 100 euros en su negocio y podrá gastarlo en cualquier otro de los que están adscritos.

Joyería

David Melendo, a las puertas de su joyería. H. A.

Varias alianzas ha cobrado David Melendo, dueño de IberOro por adelantado gracias a Volveremos. "Tengo clientes que pensaban que no iban a poner descuentos en mucho tiempo y me pagaron los anillos meses antes de recibirlos para poder acumular dinero", cuenta el empresario. También hay clientes que no conocen siquiera la campaña y Melendo les ha llegado a instalar la aplicación y a explicar el funcionamiento para que se pudiesen beneficiar. "Están los que no se enteran y los que vienen un día y me dicen que les reserve una pulsera para el miércoles, que es el día que se acumula", reconoce.

Cuando se puso en marcha por primera vez, Melendo notó que las ventas se dispararon, sin embargo, ahora, ya no registra ese incremento "debido a que la rebaja es menor". "Lo que sí he notado es que hay gente que amplía su presupuesto. Es decir, si tienen pensado gastarse 1.000 euros, amplían el margen ya que saben que van a poder gastar 100 euros en otros establecimientos", apunta.

Reformas y decoración

La familia De Diego Gracias aprovechó los descuentos de Volveremos para la reforma de su casa. "En la primera tanda compramos la caldera y en la segunda el horno, la vitrocerámica, el microondas y la campana. Adelantamos la compra de los electrodomésticos a la propia obra para poder beneficiarnos de la campaña", reconocen

Reforma de la cocina de la familia De Diego Gracia. H. A.

Tiendas de muebles, de decoración y de pintura han incrementado sus ventas."Hace un momento -por este miércoles- ha venido una clienta a comprar la pintura para su casa. Me ha comentado que ha mirado la lista de las tiendas que tienen descuentos y por eso ha venido a Pialfer de Reina Fabiola", reconoce una empleada, Susana Frago, que confirma que los descuentos animan la compra.

Para bebés

Hay familias que han aprovechado los descuentos para hacerse con todo lo necesario para la llegada de un hijo. "Con Volveremos hemos ido amueblando el cuarto de nuestra hija. Comenzamos comprando el carrito y con lo que nos cargaron, lo reinvertimos en la hamaca. Seguimos el proceso con la cuna y la silla del coche, sucesivamente. Nos ha ayudado mucho a adquirir todo lo necesario para la bebé", sostiene la zaragozana Marta Sanz.

Salud y ejercicio

En la clínica de fisioterapia y entrenamiento personal Impulse, también tienen usuarios que se esperan al día de Volveremos para contratar algunos servicios. "Hay gente que debería venir a entrenamiento y no puede económicamente. Sin embargo, con la campaña hay quienes se animan. También notamos que el día de acumulación hay quienes optan por contratar cuatro meses en vez de un mes como suelen hacer habitualmente", sostiene Alberto Tainta, uno de los socios.