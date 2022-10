La Audiencia ordena volver a investigar los presuntos abusos contra dos hermanas

La Audiencia de Zaragoza tenía previsto juzgar este lunes, 24 de junio, a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos menores, hermanas e hijas de su compañera sentimental. Sin embargo, la vista no llegó a celebrarse, ya que el tribunal decidió declarar la nulidad del procedimiento y ordenar que vuelva a investigarse. La petición fue formulada por la acusación particular, a cargo del letrado Francisco Javier García Berenger, por entender que los hechos podrían ser constitutivos también de un delito de agresión sexual, lo que obliga a instruir la causa como sumario y no por el procedimiento abreviado.

Según consta en la denuncia, el investigado, G. J. G., se habría aprovechado presuntamente de una de las niñas desde los 9 a los 13 años, edad en la que esta fue consciente de lo que pasaba y se lo contó a una profesora de su colegio. La acusación asegura que el hombre no se conformó con someter a tocamientos a la chica, sino que también le introdujo algún dedo y la obligó, supuestamente, a practicarle sexo oral.

La Fiscalía no había encontrado hasta ahora pruebas suficientes para acusar, pero el abogado de la madre también atribuye al encausado un delito continuado de abusos sexuales del que habría sido víctima la otra hija, de 12 años.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, encargado del caso, debería ahora ordenar la práctica de nueva prueba, comenzando por la toma de declaración de las niñas, a las que hasta ahora no se había escuchado en sede judicial.