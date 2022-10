Una casualidad salvó la vida a la mujer apuñalada por su hijo en Zaragoza

La suerte puede tornarse de un lado y de otro en cuestión de segundos. El mejor ejemplo, lo que le ocurrió este domingo por la tarde a una vecina del barrio de Torrero de Zaragoza. Porque si el infortunio quiso que fuera su propio hijo quien la apuñalara y estuviera a punto de arrebatarle la vida, un inesperado giro del destino propició que la primera persona con la que se cruzó instantes después al salir a la calle pidiendo auxilio fuera un enfermero. Casualmente, uno de los sanitarios que prestan servicio en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, quién inmediatamente le practicó un torniquete y evitó que muriera desangrada.

El acuchillamiento se produjo sobre las siete y media de la tarde frente al portal del número 9 de la calle de Biescas, pero la asistencia tuvo lugar unos metros más lejos. "Yo iba paseando solo cuando al llegar a la esquina de Fray Julián Garcés me topé con una mujer sangrando a borbotones por la pierna. Casi no me dio tiempo a hablar con ella, vi que la situación era tan grave que todo se produjo de forma automática", contaba esta mañana a Heraldo Rodolfo Serrablo, uno de los dos enfermeros de la Policía Nacional en Zaragoza.

Restos de sangre frente al portal de la casa donde tuvo lugar el suceso Heraldo.es

El sanitario, con casi veinte años de experiencia, tiene por costumbre llevar consigo siempre un pequeño bolso o bandolera en el que guarda entre otros útiles unos guantes y una cinta de torniquete. "La herida estaba localizada en la parte superior del muslo derecho casi a la altura del glúteo. Por la cantidad de sangre que brotaba pensé enseguida que podía tener afectada la arteria femoral una de las más importantes del cuerpo", explicaba.

El sanitario no puede precisar cuánto le costó colocar el torniquete. "Son situaciones tan críticas que no reparas en el tiempo. Lo que sí recuerdo es que enseguida llegaron varios compañeros de la brigada de seguridad ciudadana que me ayudaron a tumbar a la víctima en el suelo, porque no llegó a perder la consciencia pero estuvo a punto", contaba. "El miedo que yo tenía era que la mujer entrara en parada cardiorrespiratoria", confesaba. Sin embargo la ayuda de otras dos enfermeras que pasaban por la zona y la rápida llegada de dos ambulancias del 061 y de los Bomberos de Zaragoza evitaron la tragedia.

El grupo de homicidios de la Jefatura Superior tiene intención de tomar declaración este lunes al detenido, de 36 años, por lo que no será hasta mañana cuando pase a disposición judicial. Y lo hará casi seguro investigado por un delito de tentativa de homicidio, ya que como explicaba el enfermero que auxilió a la víctima la herida entrañaba un riesgo vital. "Por lo menos yo así lo considero, serán después los médicos y los forenses quienes puedan concretar más", puntualizaba.

Una violenta discusión

El ataque, que la Policía enmarca como un caso de violencia doméstica, se produjo después de que ambos mantuvieran en el domicilio un enfrentamiento a gritos que algunos vecinos escucharon. Al poco tiempo, los residentes en el inmueble oyeron pedir ayuda a la mujer que bajó hasta la calle en busca de auxilio, ya que estaba perdiendo mucha sangre.