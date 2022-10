Azcón, sobre el ultimátum de la DGA: "Si ellos han optado por la crispación, que no cuenten con nosotros"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha rechazado este jueves el ultimátum del consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, que ayer amenazó con ir a los tribunales si no se desbloquean este mes de octubre las actuaciones urbanísticas que llevan “años” atascadas, como ocurre con los bloques sindicales o la calle del Embarcadero. “Si ellos han optado por la crispación, que no cuenten con nosotros”, ha recalcado.

El regidor no cree que dos administraciones tengan que basar su relación en anuncios de este tipo. “En cualquiera de los casos, me parece paradójico que quien está condenado por la sentencia de un juez, que es el Gobierno de Aragón, le dé un ultimátum al Ayuntamiento, que es quien ha ganado los juicios. Me da la sensación de que estamos contando las cosas al revés”, ha dicho.

Azcón ha abogado por “la colaboración, y no la amenaza”, y ha asegurado que va a mantener “la mano tendida” al Ejecutivo autonómico “para solucionar los problemas de la ciudad”. Y aunque no se ha referido expresamente a los expedientes “bloqueados”, ha incidido en que van a trabajar “en todos y cada uno”. “No va a haber ningún problema. Son expedientes que llevan su tramitación. A todos nos gustaría que fueran más rápido, pero esto es un camino de ida y vuelta. Yo también querría que hubiese expedientes que se tramitasen con mayor agilidad. Son cuestiones que intentamos hablar en las comisiones bilaterales para desatascarlas”, ha agregado.

El verdadero problema, ha querido destacar Azcón, es que al Consistorio le deben 25 millones de euros, más los intereses de deuda. “Han dicho que van a pagar y espero que lo hagan cuanto antes. Cada día que pasa se generan más de 2.000 euros en intereses de demora que obligan a los aragoneses a pagar de más. Confío en que cumplan su palabra”, ha manifestado.

También se ha referido a la incorporación de Ucrania a la candidatura de España y Portugal para el Mundial de fútbol de 2030. La Federación Española ya ha confirmado que España mantendrá sus 11 sedes, por lo que, en principio, Zaragoza no vería reducidas sus opciones.

“Lo valoro positivamente. La participación de Ucrania va a ser muy simbólica y va a tener mucho que ver con la actual guerra que están viviendo, así como con la necesidad de que el fútbol ayude en el proceso de reconstrucción. Estoy convencido de que, desde el punto de vista de la solidaridad, va a reforzar todavía más la candidatura. Está muy bien pensado. Hemos dado un paso muy importante para que el Mundial de 2030 se juegue en España, Portugal y Ucrania y para que Zaragoza sea una de las sedes”, ha expuesto.