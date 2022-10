Anadón activa el pago de la deuda del tranvía a Zaragoza y llevará los "retrasos" municipales al juez

La deuda de 24,5 millones de euros de la DGA al Ayuntamiento de Zaragoza a cuenta de las obras del tranvía, ya en sentencia firme del Tribunal Supremo, y los "incumplimientos" municipales para con la Comunidad autónoma siguen elevando la tensión institucional. El Consejo de Gobierno activó este miércoles el trámite para abonar el dinero pendiente al Consistorio en este ejercicio. Pero, al mismo tiempo, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, dio un ultimátum al Gobierno de Jorge Azcón y le advirtió que si este octubre no se desbloquean actuaciones urbanísticas que llevan "retrasos de años" recurrirán a los tribunales.

Mientras, desde el Ayuntamiento de la capital recordaron que la decisión del presidente aragonés, Javier Lambán, de no aceptar el "plan de pagos" propuesto por el regidor tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, le ha supuesto ya al erario público más de 1,4 millones que podrían haberse "evitado". Además, animó al Ejecutivo autonómico a "sustituir la política de la confrontación y la amenaza constante" por la "del diálogo y de acuerdos".

El Ejecutivo autonómico ha decidido retener créditos del Fondo de Contingencia, la sección 30 de la Ley de Presupuestos, y de "otras partidas" para hacer frente a este débito, explicó el titular de Hacienda. Recalcó que se da "cumplimiento" al fallo del Supremo "a pesar de las exigentes situaciones" que se han afrontado este año en el que ha habido de "casi de todo, inundaciones, heladas, fruta dulce, el puente de Quinto..., a todo se ha acudido".

También aseguró que se trata una "decisión normal, sin alharacas", que ya comunicó Lambán al alcalde zaragozano cuando se desató esta polémica el pasado 30 de septiembre. Además, quiso refrescar la memoria y recordó que la obra del tranvía tuvo "demasiados calificativos en Zaragoza" y que la interrupción de los pagos data de la época de Luisa Fernanda Rudi, del Partido Popular, cuando era presidenta de Aragón y tras haber pasado por la alcaldía de la ciudad.

El titular de Hacienda se refirió a los "incumplimientos importantes" e "históricos" pendientes por parte del Consistorio que citó Lambán en su misiva: el entorno de Torre Ramona, la aprobación del plan especial de la calle del Embarcadero y las actuaciones urbanísticas para impulsar viviendas de alquiler para jóvenes. Aseguró que todos están ratificados en una bilateral celebrada en noviembre de 2021.

El 17 de octubre

Le exigió al equipo de Gobierno de Jorge Azcón que desbloquee estos temas el próximo 17 de octubre, fecha en la que se celebra Comisión y Gerencia de Urbanismo.

Sobre el expediente de Torre Ramona denunció que cuenta con el informe favorable de la comisión de Patrimonio desde febrero pero está "en el cajón" del responsable político y que tampoco pueden empezar con la actuación en la calle del Embarcadero porque el plan especial todavía no ha sido aprobado a la espera de una posible operación de permuta con el Ayuntamiento.

"Da la impresión de que alguien no entiende en la plaza del Pilar que el Gobierno de Aragón representa también al 50% de los aragoneses que viven en Zaragoza capital", señaló el consejero. También le recriminó al Ayuntamiento que tiene "la mala costumbre" de recurrir a los tribunales frente a la voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos. No obstante, concluyó con una clara advertencia: "Cuando hablamos de retrasos no es una semana, sino de años. Varios años, que son dos o más. Sería buena fecha el 17 (de octubre) para que nos convencieran para no hacer otra cosa (requerimientos juidiciales)".

El Ayuntamiento zaragozano, además de reiterar su voluntad de resolver los problemas de los zaragozanos "en colaboración", le instó a estar más "preocupado" por el "maltrato" que están sufriendo los municipios por parte del Gobierno de España, donde "han ignorado las dificultades económicas que atraviesan las entidades locales y han negado las ayudas que sí ha habido para la administración autonómica".