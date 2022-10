La DGA activa el trámite para pagar la deuda del tranvía y dice que si Zaragoza no cumple sus compromisos irá a la justicia

El Gobierno de Aragón ya ha dado los primeros pasos para pagar en este ejercicio al Ayuntamiento de Zaragoza los 24,5 millones de euros (24.558.036,68 euros) pendientes de la liquidación de las obras de la línea 1 del tranvía, tras una sentencia ya en firme del Tribunal Supremo. Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, tras el Consejo de Gobierno en el que se ha acordado que se impulsen los trámites administrativos para hacer frente a este pago.

Además, Pérez Anadón ha lanzado un ultimátum al Consistorio y ha asegurado que si este octubre no acelera algunos proyectos pendientes para con la Administración autonómica, el requerimiento acabará en los tribunales. Hasta ha puesto una fecha en el calendario para que el Consistorio zaragozano muestra su voluntad de avanzar, el próximo 17 de octubre, día en el que se celebran la Comisión y la Gerencia de Urbanismo.

El Ejecutivo ha decidido retener créditos del Fondo de Contingencia, la sección 30 de la Ley de Presupuestos y de "otras partidas", ha explicado el titular de Hacienda, para abonar esta deuda tal y como ya había dicho que se haría el presidente aragonés, Javier Lambán, y como le comunicó al alcalde, Jorge Azcón, en una carta el pasado 30 de septiembre. Ha recalcado que se da "cumplimiento" al fallo del Supremo "a pesar de las exigentes situaciones" que se han afrontado este año en el que se ha tenido "casi de todo, inundaciones, heladas, fruta duice, el puente de Quinto..., a todo ha habido que acudir".

Pérez Anadón ha manifestado que se trata de una "decisión normal, sin alharacas". Además, ha recordado que la obra del tranvía tuvo "demasiados calificativos en Zaragoza" y que la interrupción de los pagos data de la época de Luisa Fernanda Rudi, del Partido Popular, cuando era presidenta de Aragón y tras haber sido alcaldesa de la capital aragonesa.

El consejero de Hacienda ha aprovechado para recordarle al Consistorio zaragozano los "incumplimientos importantes" pendientes para con la Administración autonómica, que ha calificado de "históricos", como Torre Ramona, la calle del Embarcadero y bloques sindicales. Estos proyectos, ha dicho, se remontan algunos a 2019 y "todos" fueron ratificados en una reunión bilateral entre el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza celebrada hace ahora casi un año, en noviembre de 2021.

En esta ocasión ha ido a más, y le ha advertido que el Ejecutivo autonómico irá a los tribunales si no cumple. "El Ayuntamiento tiene la mala costumbre de demandarlos en los tribunales, nosotros intentamos llegar a acuerdos políticos", la ha recriminado al Gobierno municipal. Hay que recordar que el requerimiento por los trabajos del tranvía data de la época de ZEC (Zaragoza en Común) con Pedro Santisteve a la cabeza.

"Da la impresión de que en la plaza del Pilar alguien no entiende que el Gobierno de Aragón también representa a los aragoneses que viven en Zaragoza capital", ha reprochado Pérez Anadón. Ha destacado que para poner en marcha iniciativas como las "necesarias" viviendas de alquiler para jóvenes se precisan las operaciones de Torre Ramona y el Embarcadero.

El titular de Hacienda le ha pedido al equipo de gobiermo municipal que el próximo 17 de octubre la Comisión y Gerencia de Urbanismo apruebe estas obras "que están paralizadas". Sobre el expediente de Torre Ramona ha denunciando que cuenta con el informe favorable de la comisión de Patrimonio desde febrero y que tampoco pueden empezar con la actuación en la calle del Embarcadero porque el plan especial todavía no ha sido aprobado a la espera de una posible operación de permuta con el Ayuntamiento. "Cuando hablamos de retrasos no es una semana, sino de años, varios años. Sería buena fecha el 17 de octubre, Santa Margarita, para que nos convencieran para no hacer otra cosa", ha concluido.