PP-Cs no devolverá la fianza a la empresa de bicicletas compartidas Ridemovi tras marcharse de Zaragoza

PP-Cs tomará medidas contra la empresa de bicicletas compartidas Ridemovi tras dejar de prestar servicio en Zaragoza desde el pasado 30 de septiembre. El Ayuntamiento no devolverá la fianza depositada por la compañía, que no habría obtenido los resultados esperados, y analizará jurídicamente qué hacer respecto al canon, no descartándose que pueda reclamar la parte proporcional.

Los problemas con Ridemovi empezaron hace ya meses. La empresa tendría que haber desplegado hasta 1.250 bicicletas por toda la ciudad, pero nunca llegó a hacerlo. Ni siquiera tras las reuniones y los periodos de "cortesía" dados por el Consistorio. Desde el área de Movilidad aclararon que la firma no estaba sujeta a un contrato o una concesión, por lo que, legalmente, podía marcharse.

Por el momento no está previsto que ninguna otra compañía vaya a ocupar su lugar. En este sentido, desde el Ayuntamiento recordaron que la capital sigue contando con el servicio Bizi y que los usuarios tienen también a su disposición las bicicletas de Reby.

No obstante, partidos como ZEC urgen "alternativas" para reforzar el sistema y evitar que la ciudad se quede únicamente con 840 bicis compartidas. Según el concejal Alberto Cubero, la solución pasaría "por la licitación de una nueva licencia o por una apuesta por la modernización del Bizi", lo que sería "más fiable".