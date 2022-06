Ridemovi perderá la concesión de las bicis compartidas por incumplir el contrato

La empresa de bicicletas compartidas Ridemovi tendrá que marcharse de la capital aragonesa. El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido iniciar el proceso para revocar la licencia a esta empresa por incumplimiento del contrato. La compañía debería desplegar toda su flota, que alcanza los 1.250 vehículos, este mes, pero no lo ven posible hasta febrero de 2023. Hace tiempo que todas las unidades deberían estar en la ciudad, pero tanto esta empresa como Reby, la otra adjudicataria, pidieron ampliar el plazo ante los problemas de suministro que sufre el sector.

La concejal de Movilidad, Natalia Chueca, entendió su situación y les dio manga ancha, pero ya no es posible esperar más. Ya el pasado 26 de mayo se mantuvo una reunión con las dos compañías para, según fuentes municipales, recordarles que no estaban cumpliendo y advertirles de que «no iba a haber más cortesía». Posteriormente, se envió un requerimiento formal en el que se explicaba que la consecuencia de no traer todos los vehículos sería la retirada de la concesión.

En total, debería haber en la ciudad 2.090 bicicletas compartidas entre las de Reby y las de Ridemovi pero, como han denunciado en más de una ocasión desde el grupo municipal de ZEC, entonces apenas superaban las 500, lo que hacía imposible, además, que llegaran a todos los barrios. En el caso de la primera empresa sí que se han atendido las peticiones del Consistorio y, según indicaron desde el área de Movilidad, toda su flota, 840 vehículos, ya debería estar en las calles.

Reby informó de que desplegaron el martes sus bicicletas mecánicas (el 80%), mientras que ayer lo hicieron con las eléctricas. No obstante, ahora la unidad de inspección del Ayuntamiento deberá comprobar que es así y que efectivamente ya se cumplen todos los requisitos de los pliegos de condiciones.

Sin embargo, según las mismas fuentes, Ridemovi ya mostró el 26 de mayo sus dudas sobre su capacidad de traer todos los vehículos, incluso se cuestionó la rentabilidad que le reportaría prestar el servicio en Zaragoza. En concreto, consideraron que no sería posible desplegar toda la flota hasta el próximo año, y hasta llegaron a solicitar hacerlo de forma progresiva hasta febrero de 2023. Por eso el Ayuntamiento deberá retirarle la licencia.

Después se deberá decidir si se vuelve a sacar el lote a licitación o si debería recaer en la empresa que quedó segunda en la adjudicación, algo todavía por determinar. También habrá que tener en cuenta la demanda y si son o no necesarias tantas bicicletas en la ciudad.

Además de las 2.090 bicis, el Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado la explotación de 900 motos eléctricas (repartidas a partes iguales entre Reby y Cabify) y de 1.200 patinetes (la mitad también para Cabify y la otra mitad para Boltest Spain). Entre las novedades, la obligación de incorporar un anclaje físico para poder fijar los vehículos a un punto de estacionamiento y que no queden en cualquier lugar obstaculizando el paso.