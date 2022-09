El peluquero herido a cuchilladas no entrará en prisión

El peluquero al que acuchillaron el pasado 21 de agosto en Las Delicias no ingresará en prisión. El jueves declaró ante la jueza instructora del caso, quien este viernes debía tomar una decisión sobre su situación personal después de que el abogado del presunto agresor solicitara su ingreso en prisión por delitos de retención ilegal y agresión sexual con la agravante de usar sustancias químicas para doblegar su voluntad.

Según el letrado Joaquín Tortajada, su cliente, Juan Carlos P. E., de 38 años, no hizo nada más que "defenderse" del peluquero, Marco Antonio V. P., de 47 años, y escapar de su casa cuando se despertó desnudo en la cama y con él encima. Sin embargo, tras escuchar su declaración y después de que el representante de la Fiscalía no pidiese su ingreso en prisión, la juez decidió este viernes que continúe en libertad provisional. No obstante, Marco Antonio V. P., asistido por el abogado Carlos Rubio, seguirá siendo investigado en la causa judicial por presunta agresión sexual y detención ilegal.

Gritos en el rellano

Los hechos se produjeron en una vivienda de la calle de San Antonio Abad. Poco antes de las 7.00, Juan Carlos P. E. salió al rellano de la escalera en ropa interior y pidiendo auxilio. Los vecinos, alertados por los gritos, llamaron al 091 al tiempo que atendían a la víctima y taponaban las heridas por las que sangraba abundantemente. No en vano, los médicos contarían luego una veintena de cortes y pinchazos, alguno en el cuello. El herido no perdió la consciencia y contó en sus primeras declaraciones que estaba dormido y un conocido lo había acuchillado.

Detenido en Miralbueno

Con la información recibida, las patrullas de Seguridad Ciudadana del 091 localizaron al presunto agresor, Juan Carlos P. E., en el barrio de Miralbueno. Al ser interrogado, admitió que era cierto que había herido a otro hombre, pero justificó su acción asegurando que esa persona lo había drogado y luego lo había agredido sexualmente. Además, aseguró que lo tenía retenido contra su voluntad.

En lo único en que coinciden las versiones de los dos hombres es que se habían conocido esa noche en el bar Delixias Latinas. Uno dice que preguntó al otro por alguien que tuviera cocaína y el otro asegura que fue Juan Carlos P. E. quien le ofreció la droga.

Tras estar juntos en un par de bares, los dos hombres habrían acordado seguir bebiendo en casa de Marco Antonio V. P. Y según contó este en el hospital al Grupo de Homicidios, tomó algo en el salón, se quedó dormido y despertó después en su cama desnudo y con Juan Carlos P. E. encima. Siempre según su versión, fue allí donde acabó acuchillándolo hasta en veinte ocasiones.