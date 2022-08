Acuchillado en Zaragoza: el agresor alega que el peluquero le echó droga en la cerveza para abusar de él

El caso del peluquero que recibió 20 cuchilladas el pasado domingo en su domicilio del barrio de Las Delicias de Zaragoza dio ayer un giro importante al trascender que él también está arrestado como presunto autor de un delito de detención ilegal y otro de agresión sexual. La víctima de estos últimos sería precisamente su agresor, Juan Carlos P.E., de 38 años, quien declaró ayer ante la juez de guardia que conoció la noche del sábado al domingo a Marco Antonio V. P., de 47 años, este le ofreció cocaína y le invitó a ir a su casa. Siempre según la versión del investigado como autor del acuchillamiento, una vez allí, el peluquero lo drogó y le impidió marcharse de la vivienda. Cree que le hecho algún tipo de sustancia en la cerveza con la intención de doblegar su voluntad y aprovecharse sexualmente de él, porque quedó aturdido y se despertó luego sin ropa.

Según ha podido saber HERALDO, Juan Carlos P. E., que está casado y no tiene antecedentes penales, trató de hacer ver a la magistrada que usó el cuchillo con la única intención de defenderse y escapar, porque el peluquero se negaba a abrirle la puerta y llegó a decirle que de allí no iba a salir vivo. Según este, solo cuando se vio sangrando y malherido Marco Antonio V. P. cogió la llave y le dejó marcharse.

La Fiscalía pidió cárcel

Las explicaciones del detenido por el acuchillamiento no evitaron que la Fiscalía solicitara su ingreso en prisión sin fianza. Y esa fue la medida que finalmente acordó la titular del Juzgado de Instrucción número 12, que ayer sustituía a su compañera del 4 en la guardia. La magistrada tenía intención de haber tomado también declaración al peluquero, que permanece ingresado en el hospital Clínico. Había sido informada de que, pese al gran número de cortes sufridos –cuello, espalda y brazos, sobre todo–, se encuentra ya en planta y su diagnóstico es menos grave. Sin embargo, dado que todavía no está completamente recuperado, los médicos desaconsejaron su traslado al juzgado.

Ello no impidió que, sin tomar declaración a Marco Antonio V. P. pero con el atestado del Grupo de Homicidios, la jueza celebrara una segunda comparecencia para decidir si el herido ingresaba o no en el centro penitenciario de Zuera. El Ministerio Público no lo pidió, pero sí lo hizo el abogado Joaquín Tortajada, que representa al autor de las puñaladas. El letrado que defiende al lesionado, Carlos Rubio, se opuso. Y finalmente la magistrada optó por la libertad provisional, aunque este hombre seguirá encartado como presunto autor de los delitos de detención ilegal y agresión sexual.

La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas, pero dio desde el principio cierta credibilidad a la versión del autor de las cuchilladas, barajando como móvil del intento de asesinato un asunto de drogas pero también de índole sexual. Primero, porque fue el propio agresor quien llamó al 091 para dar cuenta de lo sucedido en el número 60 de la calle de San Antonio Abad y confesó ser el autor de las lesiones con arma blanca. Desde el instante inicial habló también de una compra venta de droga, un intento de rapto y una supuesta agresión sexual, que hizo activar el protocolo previsto para estos casos.

En cualquier caso, habrá que esperar a que el peluquero apuñalado evolucione y reciba el alta médica para poder dar su propia versión de lo sucedido.