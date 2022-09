La huelga del bus condiciona la vuelta al cole en Zaragoza: "He tenido que salir 20 minutos antes de casa"

La huelga del bus urbano ha condicionado este jueves el inicio del curso en Zaragoza. Los paros han afectado al tramo de 8.00 a 9.00, convirtiéndose en una pesadilla para padres y madres. Eva Iglesia ha tenido que salir 20 minutos antes de casa con su hijo Miguel, de 9 años, para llegar a tiempo. “Madrugamos siempre mucho, pero esta vez hemos tenido que darnos prisa. Normalmente salimos a y media y hoy ya estábamos fuera a y 10”, decía.

Especialmente enfadada estaba Araceli Constante, vecina de Valdespartera, que esperaba junto a sus tres hijos al 42. Se ha levantado a las 8.40 para llegar a Torrero a las 10.30. “Esta línea es un horror, haya paros o no. Creo que los conductores no cobran tan mal como para que estemos así, se están pasando. Y encima, como el bus venga lleno, no abren”, lamentaba. Como muchos, teme que esta situación continúe de cara al otoño y el invierno. “Nosotros dependemos del transporte público todo el año”, ha agregado.

Paola Miula ha tenido más suerte. No estaba muy informada, pero “por ser el primer día”, ha salido antes de casa con su hijo y ha conseguido llegar a tiempo después de esperar más de 18 minutos al 42.

El inicio de curso ha incrementado notablemente el tráfico privado, provocando atascos puntuales al juntarse con las líneas regulares y las rutas escolares. Todo esto ha afectado también a quienes tenían que subirse al bus para llegar al trabajo. “Yo lo cojo cuatro veces al día por la mañana y por la tarde, y estoy hasta la coronilla. Aunque no te toque justo en la franja, los paros repercuten. Te joroba, pero no te queda otra que esperar más de 20 minutos. Yo estos meses estoy andando lo que nunca anduve”, reconocía Mari Luz González en la calle de Pedro III.

Como estrategia, usa indistintamente el 35 o el 42. “Me subo al primero que venga y el trecho que me queda lo hago a pie”, comenta.

Su situación es similar a la de Eloisa Villén, que este jueves esperaba paciente al Circular. “Tengo que salir media hora antes para llegar al trabajo, en el Miguel Servet, y poder jugar con los tiempos. Lo que está pasando me parece fatal. Además, con la huelga no te puedes fiar de la aplicación. Nos afecta a todos un montón. Ahora, por ejemplo, ha pasado un autobús, pero no ha parado”, criticaba.