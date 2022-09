Vuelta al cole en Aragón sin medidas covid y con el reto de implantar la Lomloe

Más de 157.500 alumnos -desde infantil hasta la ESO- se incorporan este jueves al curso de la "normalidad", tras eliminarse el grueso de las medidas covid, y de la Lomloe, que se implanta en los cursos impares. Lo harán, según denunciaron los sindicatos, con profesores todavía sin incorporarse, debido a los "dilatados" plazos de la adjudicación de vacantes. Y, aunque los problemas de infraestructuras parece que empiezan a solventarse, todavía hay centros como el de La Joyosa donde las familias siguen en pie de guerra por la falta de espacios. Se concentrarán este viernes, como también lo harán los docentes del instituto El Picarral, de Zaragoza, para denunciar el "abandono" de las instalaciones y una "dotación humana insuficiente".

La ley educativa trae consigo nuevos currículos -que se aprobaron en verano- y problemas de 'stock' en las librerías. Muchas familias, por mucho que lo han intentado, no han podido comprar los libros y, las que lo han logrado, lo han hecho a un alto precio como producto de la inflación. También sube el transporte y los comedores, aunque en este caso, aseguró este miércoles el consejero de Educación, Felipe Faci, el gasto lo asume la Administración. Un 10% más le costarán a la DGA las rutas escolares, mientras que por el comedor pagará un 7% adicional. En total, aseguró que se destinan alrededor de 30 millones a la gratuidad de la actividad educativa.

Así, solo notarán incrementos los alumnos que no son beneficiarios de becas -hay más de 12.600 ayudas de material escolar y alrededor de 10.100 de libros de texto- y los que no tienen opción de adherirse al banco de libros, que ya llega a más de 66.000 escolares. Recordó el consejero que este año, además, 17.000 alumnos se beneficiarán del plan Corresponsables, que supone acceder de manera gratuita al servicio de madrugadores o de aula de tarde en los colegios que lo han solicitado.

Y, aunque a Faci no le termina de convencer el decreto de evaluación, recordó que Educación "no plantea la promoción automática, sino que se dota a los equipos docentes para que analicen lo mejor para el alumno". Insistió en que hay una "diferencia sustancial" con lo recogido en la normativa nacional. Los alumnos pueden pasar de curso en la ESO sin importar los suspensos y titular en bachillerato hasta con una asignatura pendiente, aunque en ambos casos será de manera excepcional y siempre con el visto bueno del equipo docente.

El currículo da más peso a la Filosofía del que tenía hasta ahora y se introducen materias como la robótica o una dedicada al estudio del legado cultural aragonés. Además, se incluye un bachillerato general, que apenas ha contado con 36 inscritos en la Comunidad; la atención socioemocional se abordará de manera transversal en todas las asignaturas y se trabajará por competencias, entre otras cuestiones.

Los alumnos retornan este jueves a los centros con total normalidad, excepto los del instituto Pirámide de Huesca, que retrasa a este viernes el inicio del curso por "problemas organizativos". Así, en infantil están este año 30.140 niños, mientras que en primaria hay 73.969 matriculados y en la ESO, 53.395. Además, se incorporan 466 alumnos de 2 años, en el programa de escolarización anticipada que llega ya a 40 colegios y que, por primera vez, se oferta para centros de Educación Especial. El Departamento también pone en marcha una nueva experiencia piloto en el colegio Pedro J. Rubio de Huesca, que tendrá un aula de Educación Especial. Por su parte, las aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista) llegan a 62 centros, aunque Faci quiso resaltar la necesidad de "cambiar" el "concepto", puesto que puede dar la impresión de "segregación" y no es así.

Y, en la escuela rural, se reabrirán dos colegios: el de Botorrita y el de El Frago. La noticia llenó de ilusión a ambos municipios. "Se cerró hace dos años porque nos quedamos con dos alumnos. Ahora serán siete, cuatro de infantil y tres de primaria" especificó Laura Peralta, concejal de Botorrita, quien se mostró confiada en que en los próximos años la escuela siga creciendo. Este curso se mantendrán abiertas un total de 54 escuelas con menos de 6 alumnos, cuatro de ellas con solo dos menores (Plan, Gotor, Pitarque y Paúles de Sarsa), mientras que la de Alcalá de Gurrea abrirá para atender a 27 niños ucranianos.

En total, 1.145 refugiados de la invasión de Ucrania recalarán en las escuelas aragonesas, según los datos facilitados por el Departamento de Educación. Para ellos, explicaron, se mantendrán todos los recursos que se pusieron a su disposición cuando estalló el conflicto como mediadores, grupos de refuerzo de español, etc.

Sin medidas covid

La organización en los centros ya no depende del plan de contingencia, aunque queda por saber si lo hará del de ahorro energético. De momento, los equipos directivos se han encontrado alguna traba extra en las primeras semanas. La falta de unas instrucciones del Departamento de Educación respecto a la reducción de una hora lectiva de los profesores mayores de 55 años ha provocado que hayan tenido que volver a cuadrar los horarios. También, algunos, mañana deberán hacer encaje de bolillos para intentar que los alumnos no se queden alguna hora solos en clase, puesto que cientos de interinos no se incorporarán a clase hasta el viernes.

Y para el resto del curso, Educación tiene dos asignaturas pendientes con los docentes: la negociación de la reducción del horario lectivo -para volver a las 18 horas en enseñanzas medias e intentar bajar de 25 a 23 en el resto- y las oposiciones. Este curso, además de convocarse la oposición de enseñanzas medias, se determinará cuándo se llevará a cabo el proceso de estabilización, en el que se sacarán 802 plazas. En el caso de los maestros, que se examinaron el pasado mes de junio, el consejero recordó que la tasa de interinidad ya se encuentra cerca del 8%, que es el objetivo marcado.

Nuevas infraestructuras

Este jueves se inauguran nuevos edificios educativos, entre ellos, el colegio María Zambrano, del barrio de Parque Venecia. Una infraestructura muy demandada pero que llega entre críticas por parte de las familias al no contar también con el aulario de primaria, lo que provoca que un curso entero, es decir, casi un centenar de niños tengan que seguir dando clase en los barracones instalados en el solar anexo. "Se tendrán que desplazar para ir comedor, al gimnasio u otras actividades en zonas comunes", puntualizaron desde el AMPA.

También se inaugurará el edificio de primaria de los colegios Parque Venecia y Valdespartera III y el de infantil del Val de Atalaya. De este modo, se eliminarán buena parte de los barracones que existen en la Comunidad, aunque todavía quedarán algunos como los del colegio Ana María Navales de Arcosur, que ahora cuenta con nueve aulas prefabricadas, cinco más que el curso pasado. La obra para la construcción de este centro empezará en septiembre después de que se haya tenido que volver a licitar por 1,4 millones adicionales por quedarse desierta la convocatoria.

El retraso en las obras ha motivado la movilización de las familias del colegio Ramón y Cajal de La Joyosa, que este viernes harán un paro de 10 minutos en la plaza del centro para denunciar que un grupo tenga que dar clase "en un sótano sin luz natural y con una caldera de gasoil al lado, otro estará en un espacio muy pequeño y otros dos, fuera del centro". El consejero reconoció que ha habido "un problema con la empresa y los costes", pero recalcó que el "compromiso" sigue intacto.