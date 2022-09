La Lomloe provoca retrasos en los libros de texto y muchos no estarán al inicio del curso

La entrada en vigor de la nueva ley educativa (Lomloe) en los cursos impares ha provocado retrasos en la confección de los libros de texto y muchos de ellos, confirmaron desde distintas librerías de Aragón, no llegarán a tiempo para este jueves, cuando la mayoría de los aragoneses -de infantil a la ESO- regresan a las clases. "Está habiendo problemas de stock en muchos libros. Es algo que preveíamos y finalmente se ha cumplido", confirmó Óscar Martín, presidente de la Federación Aragonesa de Gremios y Asociaciones de Librerías (Fagal).

Los problemas, apuntó, se dan tanto en las nuevas ediciones, ya adaptadas a los currículos de la Lomloe, como en las antiguas. En las nuevas, señaló Víctor Castillón, presidente de la Asociación de Librerías de Huesca, hay problemas en las asignaturas de Geografía e Historia, ya que el Departamento de Educación ha incluido la historia del Reino de Aragón, que "no se aborda en el currículo nacional". Pero no son los únicos. Respecto a las ediciones antiguas, explicó que las editoriales, conocedoras de que los libros que no se vendan este año, ya no los venderán, están "esperando a agrupar todos los pedidos para hacer una última impresión".

Confían, según les han trasladado las editoriales, que entre las dos próximas semanas se solucione el problema. En este tiempo, los equipos directivos llevarán a cabo los habituales repasos y las evaluaciones iniciales, con las que prevén ganar el tiempo suficiente para que lleguen los ejemplares pendientes. "Son desajustes temporales por la publicación de los currículos y esperamos que en septiembre se solventen", puntualizó José Luis Sampériz, presidente de Escuelas Católicas de Aragón. En un sentido similar se manifestó la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa), cuyo director, Ricardo Civera, especificó que en secundaria hay menores problemas debido a que se utilizan más libros digitales. "Y ahí la actualización es casi automática", apuntó.

Las federaciones de familias tanto de la pública como de la concertada también se mostraron "tranquilas" y confiaron en que lleguen en las próximas semanas. No obstante, padres y madres se desplazan estos días a sus librerías de referencia para intentar hacerse con los ejemplares que necesitan sus hijos para el curso. "Cuando no hay disponibilidad, se suelen mostrar comprensivos", explicó Castillón. Además, recordó Martín, los beneficiarios de las becas de material escolar -unos 12.600 aragoneses- recibieron el día 1 el cheque para llevarlo a las librerías, "lo que provoca todavía más filas".

Más crítica fue la portavoz de Educación del PP en las Cortes, Pilar Cortés, quien denunció que con las clases a la vuelta de la esquina, haya alumnos que no tengan libros de texto porque "las editoriales no han tenido tiempo de incluir las novedades". "Los centros tienen hasta marzo de 2023 para elaborar las programaciones didácticas. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad sin ellas?", se preguntó y recordó que su partido pidió una moratoria en la aplicación de la Lomloe para evitar esta situación.

Pero estos no son los únicos problemas de cara al inicio de las clases. Sindicatos como CSIF, CGT y UGT criticaron los tiempos establecidos por la Administración para la primera adjudicación de interinos, que provocará que en algunos centros no se incorporen hasta el viernes. "El día 1 se publicaron las plazas y el jueves, cuando empieza el curso, estarán firmando", aseveraron desde CSIF. Ayer, además, se llevó a cabo la comisión de escolarización de Zaragoza, que confirmó el cierre de 19 aulas de 3 años (18 en la pública y una en la concertada) y la apertura de otras 14 en cursos pares de primaria, donde hacía falta reducir la elevada ratio que se había producido a consecuencia de las repeticiones, explicaron desde Fapar y la central STEA.

Sin cambios en Religión

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) rechazó este martes el recurso presentado por la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece) para que se adoptaran medidas cautelares contra la orden que excluye la asignatura de Religión del currículo aragonés en 2º de bachillerato. Lo hizo porque la orden no se aplicará hasta el próximo año -ya que alude a un curso par- y, por lo tanto, "no se puede pedir la suspensión de algo que no ha entrado en funcionamiento". Respecto a la alegación de estos docentes por la inexistencia, en 1º de bachillerato, de una 'asignatura espejo' a Religión, entiende el tribunal que no existe urgencia en adoptar medidas ya que la orden recurrida "no agrava" la situación curricular.