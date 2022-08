Avanza y el comité vuelven mañana al SAMA en un nuevo intento de evitar más paros a partir del lunes

Avanza volvió a poner ayer sobre la mesa la oferta económica que retiró el pasado 31 de julio: una subida fija del 8% y una cláusula de revisión del 11,25% que "sigue sin ser suficiente" para el comité. La primera reunión en un mes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) terminó sin acuerdo y con la amenaza del endurecimiento de la huelga aún más cerca. Fueron más de 11 horas de propuestas, contrapropuestas y recesos que terminaron con la vista puesta en mañana, con otra decisiva reunión que comenzará a las 10.00.

El director de Avanza, Guillermo Ríos, aseguró al término del encuentro que "mientras no se produzca el incremento de paros" previsto a partir del día 5, la concesionaria está dispuesta a mantener su oferta económica. "Después, no obstante, habrá que recalcular todo", afirmó. Mañana –dijo– será momento de afrontar la negociación "de manera decisiva". "Ambos somos conscientes de que hay que cerrar el convenio y de que no podemos permitirnos el escenario de septiembre. Tenemos que poner el foco en el servicio y en la recuperación de los viajeros", agregó.

A este respecto, incidió en que llegar a un acuerdo es "lo mejor para la ciudad y para el servicio", y que todo lo que no sea eso supondrá "hacerse daño".

La enésima toma de contacto sirvió para repasar, punto por punto, el articulado del nuevo convenio y aclarar la posición de ambas partes. "Ha quedado poca cosa pendiente. Hay puntos por matizar, pero bastantes apartados han quedado ya zanjados. En unos hay acuerdo y en otros no, aunque esto no quiere decir que vayan a ser decisivos", dijo Ríos. Mientras, el comité, que terminó julio reclamando un 85% de la suma de los IPC de 2020, 2021, 2022 y 2023, volvió a insistir ayer en esta idea. Su presidente, José Manuel Montañés, considera que la parte sindical "ha cedido bastante" en lo que respecta al articulado del convenio al quitar parte de sus propuestas, una actitud que esperan "que se valore".

El ‘repaso general’ hizo que la parte económica quedase esta vez en un segundo plano. Fue la primera duda que surgió: si la oferta de julio se mantenía o no, pero despejada la incógnita nada más se avanzó. La compañía insiste en que se trata de una oferta "muy competitiva" y en que "hay instrumentos suficientes para cerrar el convenio", pero el comité está lejos de verlo así. "Lo único que ha hecho ha sido mantener la misma propuesta. Tenemos claro que no la vamos a aceptar ahora ni dentro de un mes", incidió Montañés.

La representación sindical se mostró poco optimista, dado que, a grandes rasgos, la reunión "no dejó nada nuevo". "Siempre que no hablas de dinero todo funciona, pero en cuanto sacas el tema... Al menos hemos aclarado posturas y cada uno hemos dicho dónde estábamos", comentó.

Desde el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), de hecho, consideran que la empresa ha vuelto "por los mismos derroteros" y que simplemente ha dado "algo de maquillaje" a sus negativas, quedando aún "asuntos importantes por tratar".

Así serán los servicios mínimos

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, confió mientras las partes seguían en el SAMA en que el reinicio de las negociaciones "fructifique en un acuerdo bueno para todos". El regidor hizo un nuevo llamamiento a la responsabilidad en un contexto marcado por la crisis energética que afecta a toda Europa y recalcó que fomentar el transporte público "es difícil si no hay paz salarial y sindical dentro de la contrata".

Entre tanto, los paros continúan y hoy afectarán a los tramos comprendidos entre las 8.15 y las 9.15, de 14.15 a 15.15 y de 19.15 a 20.15, con servicios mínimos de en torno al 47%. El director de Avanza volvió a pedir que se suspendan hasta alcanzar un acuerdo, pero no tuvo éxito. "Son ellos quienes convocan y desconvocan. Saben que nos gusta negociar sin la amenaza de los paros y siempre se lo pedimos", expuso Ríos.

La propia empresa avisa a través de su página web de que "una vez que comience el periodo lectivo" –a partir del próximo día 5– y hasta enero de 2023, el porcentaje oscilará entre el 46,8% y el 60,1% en función de si se trata de días lectivos o no lectivos.