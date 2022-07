El TSJA confirma la pena de 7 años de cárcel para un vecino de Fuentes de Ebro que acuchilló a otro

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado la condena de siete años de cárcel para Abdelkader Kassou por un delito de homicidio en grado de tentativa del que fue víctima su vecino Javier C. C. La agresión la cometió el 30 de abril de 2021 en el rellano del inmueble de Fuentes de Ebro en el que ambos residían.

Por motivos que no quedaron claros en el juicio, entre ambos hombres se inició una discusión. En un momento dado, Abdelkader Kassou anunció a su oponente que lo iba a matar y comenzó a asestarle golpes con un cuchillo en el pecho, la espalda y el brazo. La discusión se trasladó hasta la calle, donde ambos hombres cayeron al suelo. Luego, el agresor huyó y la víctima Javier C. C. logró ponerse en pie y pedir ayuda en la oficina de Correos de Fuentes de Ebro, donde las personas que allí se encontraban llamaron a una ambulancia.

El herido permaneció en el hospital cuatro días y necesitó 40 más para la estabilización de sus lesiones. El tribunal concluyó que durante su ingreso se produjo una situación clínica de disnea que comprometió su vida. De no haber recibido asistencia sanitaria de forma inmediata podría haber fallecido.

Durante el juicio, Abdelkader Kassou alegó que se había encontrado a su vecino desvalijando su casa y lo único que hizo fue defenderse, puesto que se abalanzó sobre él empuñando un arma blanca. Pero los magistrados no le dieron ninguna credibilidad.

Por su parte, la víctima explicó en la vista oral que hasta que lo atacó la relación con el acusado había sido buena y no habían tenido problemas. Explicó que ese día volvía de Zaragoza y el acusado lo estaba esperando en el rellano. Tras una primera y sorpresiva cuchillada dirigida al pecho, se dio la vuelta y trató de escapar. Pero lo siguió y le dio tres más.

El fallo dictado por los magistrados de la Sección Sexta fue recurrido y ahora ha sido confirmado por la sala de lo Civil y Penal del TSJA. El tribunal afirma que existen suficientes elementos de prueba aportados en el juicio para ratificar la condena. Entre ellos, cita las declaraciones de la víctima, las de los testigos presenciales -uno vio cómo el agresor estaba encima de la víctima golpeándola-, la existencia indiscutida de las lesiones, la propia admisión de los hechos en sede policial por el acusado, así como las marcas existentes en la cazadora del agredido.