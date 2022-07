Restaurantes cerca de la Basílica del Pilar de Zaragoza para comer o cenar

Se cuentan por millones las personas que acuden a la Basílica del Pilar al año, entre ciudadanos y visitantes que hacen turismo por Zaragoza. Hablamos del enclave más importante de la ciudad, hogar de la Virgen del Pilar, tan aclamada en todo el mundo. Lugar de peregrinación católica -y no católica-, la oferta hostelera a su alrededor es amplia y variada. Desde sus principales vías afluentes, calle Don Jaime, calle Francisco Bayeu, calle Damián Forment y calle Alfonso, el entorno se nutre con bares y restaurantes donde poder cenar y comer. También, en la misma plaza del Pilar.

Con vistas a la Basílica, en la misma plaza donde se levanta, hay varios establecimientos donde poder reponer fuerzas, ya sea con comida de menú, platos o postres. Estos son El Café de Lolita; Restaurante Tajo Bajo; Cafetería Santiago; Restaurante España Siglo XXI; Dino; Restaurante Las Catedrales; El Ciclón; La Manon Zaragoza; o Bonita Celia Delivery -para llevar-. Locales de distinto perfil y oferta, muchos de ellos con terraza a la sombra donde disfrutar del verano, sin ola de calor mediante. En la parte de detrás de la Basílica, en la ribera del río Ebro, se encuentran otros restaurantes como el restaurante naútico Tres Mares o Las Terrazas del Naútico, que amplían las posibilidades de comer al lado de la Basílica.

En sus alrededores, destacan otros bares y restaurantes de Zaragoza como El Real (calle Alfonso, 40); Bocatart (C. de la Manifestación, 19); Los Xarmientos. Parrilla aragonesa (C. Espoz y Mina, 25); La Tasca del Pilar (C. Don Jaime); Sawadika (C. de Santiago, 25); La Buganvilla (plaza Ariño); El Rincón de Santiago (C. de Santiago, 3); Burguer Paco (C. Espoz y Mina, 2); Restaurante Chino Paraíso (C. Prudencio, 27); Hamburguesería Fray Juan (C. Fray Juan de Cebrián, 6); Bar El Picadillo (C. Manifestación, 13); Pizzería La Góndola (C. de Sta. Isabel, 8); o Churrería La Fama (C. de Prudencio, 25), entre otros.

