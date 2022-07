Los héroes de la Policía Nacional de Aragón reciben el calor de sus compañeros

Decía Séneca que "La recompensa de una buena acción es haberla hecho". Una afirmación con la que los 28 agentes de la Policía Nacional, reconocidos este viernes durante el acto de entrega de condecoraciones de la Honorable y Real Orden de Caballeros de San Cristóbal, se sienten muy identificados. Así lo afirma Guillermo Pablo, quien, parafraseando al filósofo cordobés, y rodeado de buena parte de su familia, asegura sentirse muy emocionado de recibir una de las cruces con Distintivo Blanco entregadas.

Y no es para menos pues, el pasado mes de febrero, junto a su compañera Paula Remartínez, lograban salvar a un joven que quería quitarse la vida en Zaragoza. "Este reconocimiento sirve por todo lo que hacemos cada día, aunque en muchas ocasiones no sean hechos tan visibles", admite la agente, también visiblemente orgullosa. "Al final, es una forma de reconocer a la persona que hay detrás del uniforme", reivindica.

"Como policías, acabamos formando parte de los peores momentos de las vidas de la mayoría de personas a las que entendemos, por eso este tipo de actos son tan emocionantes", asegura Guillermo Pablo, quien hace un año protagonizaba otro rescate mediático al salvar la vida a una mujer que se encontraba atrapada por el humo de un incendio originado el interior de un inmueble del barrio de Las Delicias, en Zaragoza. Porque en este acto, sobre todo, se premian historias que, afortunadamente, han tenido un final feliz.

Entre los agraciados también se encuentran agentes que, fuera de servicio, se toparon con personas en apuros. Es el caso de Miguel Fernández quien hace tan solo unos meses, junto a un compañero, lograba salvar la vida a un hombre a punto de morir atragantado en el restaurante El Mosquito de Zaragoza. "Estábamos en una comida de amigos, cuando vimos que un cliente del restaurante comenzó a ahogarse. Le hicimos la maniobra de Heimlich y afortunadamente consiguió expulsar el trozo de carne que le obstruía las vías aéreas", rememora el agente.

De nuevo, en su caso, es la segunda vida que salva en 19 años de servicio. La otra fue en 2014, en el restaurante La Reserva. "La verdad es que en el momento no te das cuenta de lo que has hecho. Es nuestro trabajo, nuestro día a día, tan solo busco que las cosas funcionen bien a mi alrededor", reflexiona. Por eso, estos momentos de reconocimiento les sirven para hacer balance y, por qué no, poner en valor su trabajo. Un trabajo necesariamente vocacional, "sino no aguantaríamos porque es muy sacrificado".

En el acto, que ha discurrido en los exteriores de la Comisaría de Distrito Actur de Zaragoza -una cita que se realizaba por segunda vez en Aragón y cuya última edición se programó hace cuatro años-, también se encontraban fuera de servicio Marcos Iglesias y Jorge Arranz. "Nos conocimos cuando yo trabajaba en Pamplona, donde él trabaja hoy en día. Quedamos a comer en Zaragoza para ponernos al día cuando ocurrió todo", relatan. Fue el 9 de noviembre de 2021 cuando, en el restaurante en el que se encontraban, vieron como una mujer comenzó a presentar señales de atragantamiento.

"Afortunadamente no hizo falta ni llamar a la ambulancia. Hoy seguimos teniendo contacto con ella y verla tan feliz y agradecida es el mejor reconocimiento", admite Arranz. "Al final, eres policía las 24 horas del día los 365 días del año. El mejor premio es que siga viva", añade Iglesias.

También ha asistido Rosa Serrano, delegada del Gobierno en Aragón, que ha destacado la labor del cuerpo, y ponía en valor su lema: ‘Semper Serviens’, "Sirviendo Siempre". "Recoge con sencillez el espíritu de todos los que os dedicáis sin descanso a mejorar el servicio a la sociedad, incluso aunque a veces eso suponga arriesgar vuestra propia vida", ha resaltado.

La ceremonia incluía un homenaje a los caídos en acto de servicio y contaba con un cierre musical a cargo de Ángel Cortés, agente de la Policía Nacional y finalista de La Voz en 2019, conocido como el "tenor azul".