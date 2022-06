Salamanquesa o salamandra: estas son las diferencias y cómo actuar si las ves en casa

Repulsión e incluso asco, pero también expectación e interés casi a partes iguales. Esto es lo que suscita en la mayoría de la población encontrarse con una salamanquesa, -que no salamandra-, sea caminando por la calle o como invitado inesperado en cualquier pared de un domicilio particular.

Suelen hacer acto de presencia cuando suben las temperaturas y, a pesar de que hay varias zonas como el sur de España o las Islas Canarias en las que encuentran su hábitat ideal, los expertos aseguran que Zaragoza es una de las ciudades elegidas por este reptil para reproducirse.

"En la capital aragonesa hay dos especies: la común -más abundante y de mayor tamaño-, y la rosada o costera, que se ha ido extendiendo desde el Mediterráneo y que se diferencia de la anterior porque es más escasa y pequeña", explica Miguel Ángel Romeo, miembro de la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) y de la Herpetológica Española.

A pesar de que, según el experto, el número de ejemplares de este animal "no ha aumentado, de momento", sí que es cierto que su presencia ha comenzado a "alertar a los ciudadanos". "No hay más que otros años, solo que ya han empezado a dejarse ver. La salamanquesa es un animal al que no le gustan las temperaturas frías. De hecho, hibernan durante el invierno. Con el calor se multiplica la población de insectos y mosquitos, su alimento preferido, y comienzan a hacerse visibles, sobre todo en zonas de riberas de ríos, pero también en ciudades, eso sí, en aquellos núcleos en los que los edificios son más antiguos", cuenta el experto.

INFOGRAFÍA Así son las salamanquesas en Aragón

La razón no es otra que los muros en estas construcciones suelen ser más gruesos y porosos que los de las nuevas edificaciones. "Allí las salamanquesas se pueden pegar mejor a las paredes y, a su vez, encontrar pequeños orificios en los que esconderse. Así, no resulta pues complicado verlas en el interior de algún domicilio particular", asegura Miguel Ángel Romeo.

"Normalmente salen de noche, momento del día en el que se encienden las farolas y hay mayor concentración de mosquitos. Es entonces cuando salen a cazar. Igual que en un domicilio al encender una luz. Si hay algún insecto en casa, estos irán hacia la lámpara y la salamanquesa encontrará su alimento", explica el experto.

Qué hacer si entra una salamanquesa en casa

"Han podido acceder por una ventana abierta, más difícilmente por la puerta o incluso puede ser que durante el invierno se haya colado por cualquier agujero de una habitación y haya hibernado allí sin saberlo", asegura Miguel Ángel Romeo.

En estos casos, "aunque resulta complicado porque en las patas tienen unas laminillas que logran pegarse haciendo efecto ventosa en las superficies", apuntan desde ANSAR, "es recomendable intentar acercarlas hasta una salida al exterior". "No son ni venenosas ni peligrosas, pero se corre el riesgo de que se escapen y se escondan por la parte trasera de un mueble o armario", apunta el experto.

Diferencias entre salamanquesa común y salamandra

La confusión es muy habitual y suele denominarse salamandra a todo animal de mayor tamaño que una lagartija. Pero son especies "totalmente distintas". La salamandra es un anfibio, mientras la salamanquesa es un reptil. La primera de ellas, además, "es muy difícil verla en la capital aragonesa, puesto que prefiere climas menos calurosos y más húmedos, como el Prepirineo", asegura Miguel Ángel Romeo. La salamanquesa, en este caso la común, es abundante en la depresión del Ebro.

En cuanto a su descripción, así como el reptil puede alcanzar los 18 centímetros y cuenta con un cuerpo ancho y robusto en tonos pardos y grises, la salamandra puede llegar a alcanzar los 30 centímetros y es de color negro con manchas irregulares amarillas, aunque estas tonalidades pueden cambiar según sus hábitats.