Primera ola de calor en Aragón: la subida de temperaturas convertirán Zaragoza en un horno

Viene el calor extremo. Sí, todavía más. Mayo acabó parrillero y junio ha empezado de manera similar, pero las temperaturas que experimentará Aragón en los próximos días son aún más extremas en la parte alta del termómetro. Lo que llega es una ola de calor, fenómeno que los meteorólogos solo atribuyen a las fechas de verano, aunque por su proximidad es un calificativo que ya admite Rafael Requena, delegado Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Aragón.

“Lo de mayo -dice Requena- fue un episodio de calor de récord, en pleno verano no hubiera sido significativo. Ahora las temperaturas suben más, estaremos en nivel amarillo de alerta, y ya veremos si no se acaba llegando al naranja. Los 36.5 grados de máxima en Zaragoza durante el mes de mayo, así como los 35.1 de Huesca o los 35.8 en Teruel fueron efemérides en ese mes. Se trató de anomalías de más de 3° (respecto a la serie 1981-2010) con medias extremadamente cálidas: Zaragoza 21,4 °C (+3,3°), Huesca 19,7 ° C (+3,4°), y Teruel 17,3 ° C (+3,3°)”.

Estos episodios se producen cuando hay aire cálido en origen y altas presiones, que además hacen que se produzcan movimientos descendentes de niveles altos a la superficie y, en ese descenso, el aire se comprima y se caliente todavía más. Por si fuera poco, se espera sol todos los días; en junio está muy alto sobre el horizonte, por lo que calienta de manera muy eficiente la superficie y, al no correr mucho viento por ser una situación estable, no se distribuye igual.

Llegar a los 40 grados en Aragón

Requena aclara que “se habla de ola de calor cuando las temperaturas alcanzan el percentil 95 de la serie de temperaturas más altas de un mes de julio o agosto. También debe haber un 10% de estaciones meteorológicas que lo alcancen en la zona afectada; habría que cambiar el criterio para que también se hablase de ola de calor en junio o incluso mayo, aunque técnicamente se alcancen esos registros. Este domingo podríamos llegar a los 40 grados en varios puntos de Aragón”.

¿Hasta cuándo durará la ola de calor en Aragón?

La próxima semana bajarán las temperaturas, aunque el lunes seguirá haciendo mucho calor, incluso se barajaban los 42 grados en Zaragoza, dato que ha bajado a los 37 en las últimas horas. Será el martes cuando el bajón llegue incluso a los 10 grados menos que el día anterior. Requena explica que “la mitad occidental de España ya mejora el lunes, pero aquí no ocurrirá hasta el martes. En el valle del Ebro es donde se darán las temperaturas más altas estos días, aunque dependerá mucho de cómo y cuánto sople el cierzo, que mitigó un poco los días más calurosos de mayo; aunque en los Pirineos bajarán un par de grados con respecto al citado valle, una temperatura superior a los 30 grados en el Pirineo es hablar de mucho calor allá”.

Calor extremo en toda España

La AEMET también avisa de calor extremo en el resto del país, uno de los episodios más tempranos desde que se tienen registros; la más adelantada hasta la fecha comenzó el 11 de junio de 1981. Se avisa de que a partir del jueves la subida será generalizada y podrá prolongarse por lo menos hasta el lunes o martes próximo, con diurnas muy elevadas que podrán superar los 35 grados en buena parte del país, incluso los 40 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Ebro.

