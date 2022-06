El zaragozano que acosa a policías se da a la fuga en un control y lesiona a dos agentes

Sergio D. Z., de 39 años, arrestado en varias ocasiones por amenazar, insultar y acosar a agentes de la autoridad, volvió a ser detenido el pasado 18 de mayo por lesionar a dos policías nacionales que tuvieron que perseguirle tras saltarse un control conjunto montado entre la Policía Nacional y la Local. Este nuevo incidente se produjo en torno a las 21.00 en una calle del barrio de Las Delicias, donde reside el reincidente.

Según consta en la denuncia, Sergio D. Z. circulaba en un turismo que conducía su amigo Domingo F. A., de 55 años, el cual también ha sido condenado por otro altercados con policías. Ambos se dirigían a su casa cuando se encontraron con el control al que se acercaron a una velocidad "anormalmente" alta. Por esa razón, los funcionarios dieron el alto al conductor del turismo y este, en vez de detenerse, pisó el acelerador y se dio a la fuga.

La persecución que se inició a continuación llegó hasta el garaje particular de la vivienda de ambos, aunque los agentes lograron interceptar el vehículo a mitad de la rampa, donde ordenaron a los ocupantes que se bajaran del mismo. Consta en la denuncia que cuando trataron de cachear a Sergio D. Z., este acometió a los dos agentes para tratar de zafarse, al tiempo que arrojaba al suelo un paquete de tabaco en el que luego encontrarían una sustancia que podía ser marihuana.

El arrestado, como ya ha hecho otras veces, comenzó a insultar y a amenazar a los funcionarios con frases como: "Tu ya me conoces y te voy a matar" o "ya verás cuando me entere de donde vives, me voy a follar a tu mujer, no sabes quién es mi familia. No olvides quien soy, que yo soy piloto".

Debido a su actitud, fue detenido por amenazas y lesiones. Su amigo fue denunciado por dar positivo en cannabis y conducir un vehículo.

Sergio D. Z. será juzgado de nuevo y sobre él ya pesan sentencias firmes, como la dictada el pasado 24 de mayo por la Audiencia de Zaragoza, que ratifica una condena de 15 meses de prisión por hostigar y acosar al abogado Marco Antonio Navarro, letrado que ha defendido a varios guardias civiles y policías víctimas del acusado. También le impone un año de cárcel por un delito contra la Administración de Justicia y considera que la presunción de inocencia de Sergio D. quedó "pulverizada" durante el juicio.