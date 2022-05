Azcón critica la falta de lealtad democrática de Raquel Sánchez por venir a la ciudad y no recibirle

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha criticado la falta de lealtad democrática de la ministra de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por venir al polígono industrial zaragozano de Malpica este miércoles y no llamar al Ayuntamiento para interesarse por los asuntos pendientes de la ciudad.

"No he tenido oportunidad de hablar con la ministra de Fomento, que, se supone se encarga de la agenda urbana", ha indicado Azcón para estimar que "no es normal desde el punto de vista de la lealtad que debería haber entre las instituciones y después de haberle enviado cinco cartas pidiendo una reunión para tratar problemas de la ciudad".

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Zaragoza ha recordado que Raquel Sánchez es ministra de todos los españoles y "no solo tiene que reunirse con las administraciones de su mismo color político".

Por ello, ha abundado en que la lealtad democrática e institucional "requería" que se hubiese dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza sobre todo después de enviarle cinco cartas al ministerio y "años pidiendo una reunión" para tratar problemas pendientes.

Entre estos asuntos ha citado el "desatasco" de los terrenos del Portillo, la reforma de la avenida de Navarra que correspondía al ministerio a problemas de comunicación y de desarrollo de infraestructuras y de creación de una segunda estación del AVE en Zaragoza después de que se hayan multiplicado los viajes entre Madrid y Barcelona.

"Una vez que ha pasado por aquí sin acordarse del Ayuntamiento de Zaragoza le voy a volver a enviar otra carta y espero que me reciba en el ministerio o cuando vuelva a Zaragoza -como ha anunciado la ministra- tenga la mínima educación democrática de también contar con el Ayuntamiento de Zaragoza".

Azcón ha argumentado estas criticas al señalar que si cuando la ministra va a Vigo, Valladolid o Sevilla se reúna con los respectivos alcaldes, que son socialistas, pero cuando viene a Zaragoza "ni siquiera llama" al Ayuntamiento.

En tono enfático ha dicho que los problemas de los zaragozanos con el Mitma "no son de segunda", y ha reiterado que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene que ser consciente de que gobierna para todos, independientemente del color político". Al respecto ha señalado que como alcalde de Zaragoza tiene "muy claro" que es el alcalde los 700.000 zaragozanos.