Azcón: "San José no es la ubicación que más me gusta para el nuevo estadio"

Poco a poco, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, va despejando sus intenciones respecto al campo de fútbol. Tal y como adelantó HERALDO, el gobierno PP-Cs rechaza la ubicación en la huerta de Miraflores, en las zonas de expansión del barrio de San José. Está era una de las ubicaciones favoritas y de las más estudiadas por el Ayuntamiento de la capital aragonesa, por haber sido propuesta por el PSOE en 2008 y contar con un proyecto básico. “Las ubicaciones que nos gustan están en la ciudad consolidada”, ha dicho el regidor.

“La mejor ubicación no está en el entorno de San José”, ha dicho el alcalde, que ha defendido que el campo de fútbol se construya donde haya "vecinos que puedan disfrutarlo". "Este tipo de ubicaciones me parecen más atractiva que la de San José”, ha añadido Azcón. El emplazamiento de San José se encuentra junto a la prolongación de Tenor Fleta, entre el tercer y cuarto cinturón, en una zona pendiente de urbanización. Solo los costes para preparar la parcela para el estadio serían de casi 15 millones de euros, a los que habría que sumar la construcción del nuevo coliseo.

Habrá que esperar por tanto hasta el 26 de abril, que es cuando los grupos municipales deberán plantear sus propuestas de ubicación del estadio. De momento, solo ZEC ha avanzado su propuesta: prefiere la remodelación del actual estadio de La Romareda, aunque sin plantear la construcción de un nuevo estadio. El resto todavía no han dicho nada. “Es bueno que los grupos tengan la oportunidad de hablar”, ha dicho el alcalde.

Pese a avanzar que el emplazamiento de San José no le gusta, Azcón se ha mostrado dispuesto a negociar y rectificar en el marco de una negociación política. “Aunque haya ubicaciones que me gustan más que otras no estoy dispuesto a imponer mi opinión”, ha explicado.