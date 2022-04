Azcón carga contra la coordinadora catalana de la candidatura de los JJ. OO.: "No ayuda a forjar un consenso"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha cargado este lunes contra las palabras de la responsable catalana de la candidatura de los JJ. OO. de Invierno, la esquiadora Mónica Bosch, que fue nombrada por el Govern como coordinadora del proyecto de candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona 2030.

"Las dudas que ha sembrado la responsable catalana no ayudan a forjar un consenso. Esta coordinadora ha puesto en duda tanto el nombre definitivo de la candidatura como la posibilidad de que una ceremonia de inauguración o de clausura se celebre en la ciudad de Zaragoza, cuestiones a las que nosotros no podemos renunciar", ha dicho Azcón, alarmado por el nombramiento de la esquiadora como coordinadora de la candidatura Barcelona-Pirineus 2030.

Para el alcalde de Zaragoza, estas dos cuestiones deberían cerrarse "al mismo tiempo que se cierran las disciplinas olímpicas", y ha recalcado en rueda de prensa que, por el momento, no se ha cerrado ninguna de ellas, sino que están "pendientes de negociar y de discutir".

"Nuestra candidatura tiene que estar en pie de igualdad con la ciudad de Barcelona, y eso no se negocia. No queremos más sorpresas. Una vez que conocemos que la coordinadora general nombrada por la Generalitat pone en duda tanto la posibilidad de que una ceremonia de inauguración o de clausura se celebre en la ciudad de Zaragoza como que el nombre de nuestra ciudad forme parte de esa candidatura olímpica nosotros no podemos sino manifestar nuestro malestar al resto de los zaragozanos y reiterar que esta candidatura conjunta solo se puede dar si se realiza en pie de igualdad en cuanto a la celebración de la ceremonia y todo lo que tiene que ver con el nombre de la candidatura, entre Zaragoza y Barcelona", ha manifestado Azcón en respuesta a los periodistas, que le han preguntado si había hablado de ello con el presidente aragonés, Javier Lambán, a lo que el alcalde ha explicado que la rueda de prensa convocada con carácter "urgente" tenía el propósito de informar a los zaragozanos sobre las controvertidas declaraciones de la coordinadora de la Generalitat.

"Yo al presidente del Gobierno de Aragón cada vez que tengo algo que decirle se lo digo y conoce mi opinión. El problema es que yo quiero que los zaragozanos conozcan también lo que pienso sobre lo que está diciendo la coordinadora de la Generalitat. No quiero ni imaginarme que el señor Lambán esté pensando en negociar con el nombre de la ciudad de Zaragoza ni con una ceremonia de inauguración o de clausura", ha zanjado en respuesta a los periodistas.