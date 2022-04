El sol sale para los cofrades del Jueves Santo en Zaragoza

El Jueves Santo no empezó bien para los cofrades zaragozanos, pero la mañana ha sido radiante. Y no solo por el sol que lucía, sino también porque todos las cofradías han podido procesionar como estaba previsto, incluso alguna más que no estaba en la programación.

A las 10.00 se han escuchado los primeros redobles del día. La cofradía de Jesús Camino del Calvario salía, por fin, de Santa Engracia. Lo tenía que haber hecho la noche anterior, pero la lluvia frustró su encuentro con la Dolorosa en la plaza del Pilar. Entorno a las 11.30 llegaban a la plaza del Justicia, alojando los pasos en San Cayetano, donde ninguna carroza se quedaba sola con los turnos de vela.

La Real Maestranza ha sido la primera parada para más de un centenar de zaragozanos, y porque no cabían más en la íntima plazoleta que se crea entre las calles de Dormer y Cisne. Los capirotes de la Exaltación de la Santa Cruz han iniciado su camino hacia San Cayetano. El sol de justicia marcaba con especial definición sus sombras en el suelo, donde todavía quedan vestigios de la lluviosa noche, unos charcos que han tenido que esquivar los cofrades y hermanas de mantilla. Los toques de esta cofradía, fundada hace 35 años en el seno de los pasionistas, ha cruzado la plaza del Pilar ante una multitud provista de gafas de sol y cazadoras en la mano, porque el tiempo ha acompañado.

La cofradía de Jesús Abrazado a la Verónica ha vuelto a salir de la parroquia del Carmen. Albareda, Independencia o la plaza de Santa Engracia, donde también se han escuchado jotas, han sido algunos de los enclaves de la capital aragonesa por donde ha procesionado esta hermandad. La Crucifixión también ha partido desde la parroquia de San Antonio de Padua y al filo de la 13.00 se adentraba por la plaza de los Sitios.

"Es un día de un sentimiento muy fuerte porque después de dos años, por fin, la Coronación está en la calle"

En la parroquia de San Felipe, sede de tres cofradías, este jueves es el turno de la Coronación de Espinas. "Es un día de un sentimiento muy fuerte porque después de dos años, por fin, la Coronación está en la calle. La expectativa es vivirlo con mucha intensidad", ha confesado José Luis Muñoz, su hermano mayor, justo antes de salir. En el exterior, el fiel público combinaba con los de morado y marrón que ultimaban todo para salir. "El sentimiento no de resarcimiento, porque estos dos años aunque no haya habido procesiones, hemos vivido la Semana Santa en casa o en las iglesias, como el año pasado", ha añadido Muñoz mientras el resto de hermanos ya preparaban los atributos.

En el sótano de la iglesia, donde se encuentra la sala de la cofradía, unas cofrades preparaban bolsas con agua, caramelos y, este año, como novedad también mascarillas. "Como salimos de San Felipe y llegamos a la Seo, se ha decidido llevar mascarillas y que sean negras", comentaba. Esta tarde salen de nuevo, desde la Seo hasta Santa Isabel de Portugal, donde encerrarán los pasos para la procesión del Santo Entierro del viernes.

En el templo estaban también los pasos de la Humillación y del Ecce Homo. Las dos figuras de esta última sin plástico, como llegaron la noche anterior para protegerse de la lluvia. Ellos al menos pudieron salir. Junto a la Dolorosa, el Calvario y la Humildad, otra de las procesiones que se suspendieron el miércoles por la noche fue el traslado del Cristo de la Séptima Palabra. Tenía que haber salido de la basílica del Pilar hasta Santa Isabel de Portugal. En una primera instancia, aplazaron la salida a las 00.00, y definitivamente fue cancelada. "Lo trajimos sin procesión", ha explicado este Jueves Santo Juan Luis Peña, hermano mayor de la cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.