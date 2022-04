Acusan a una mujer de incendiar la casa de otra por celos en un pueblo de Zaragoza

Un juzgado de Zaragoza sentará el próximo mes de mayo en el banquillo a una mujer a la que acusan de colarse en una urbanización de Alfajarín y prender fuego a una casa movida por los celos. La Fiscalía y la dueña de la vivienda arrasada no solo responsabilizan de lo sucedido a Susana C. A., sino también a su hija, Nerea C. A, y al novio de esta, Tarek M. G. Y lo hacen porque ambas están convencidas de que entre los tres idearon y materializaron su particular venganza, por la que ahora solicitan una condena de entre cinco y siete años de prisión para cada uno.

Los hechos que dieron lugar a esta causa se remontan al 25 de enero de 2020, fecha en la que supuestamente los tres investigados saltaron la valla perimetral de la urbanización Los Huertos para acceder al inmueble que acabó siendo pasto de las llamas. El ministerio público y la acusación particular sospechan que los acusados eran perfectamente sabedores de que la propietaria de la casa estaba por aquellas fechas fuera de Zaragoza, ya que había ido a ver su hijo al País Vasco. Y por eso aprovecharon la oportunidad para llevar a la práctica su plan.

Una "especial inquina"

La abogada que representa a la denunciante destaca en su escrito de acusación la «especial inquina» que Susana C.A. profesaba a su clienta, a la que al parecer reprochaba una supuesta relación con su compañero sentimental. Porque se da la circunstancia de que este era vecino de la dueña de la casa incendiada. Para los investigadores, este parecer ser precisamente el móvil de los hechos.

Según la Fiscalía, antes de quemar de forma intencionada la vivienda, los tres acusados la ‘limpiaron’ a concienca, ya que faltaban herramientas y objetos de bastante valor.Por ejemplo, cuatro bobinas de generador, dos taladros, una caladora, una sierra espada, dos televisores, dos relojes antiguos e incluso una colección de monedas.

«Se trata de un lugar en el que no había fuente de energía alguna que iniciara la combustión», dice la Fiscalía

Para llegar a la conclusión de que el fuego no fue accidental sino intencionado las acusaciones se basan en su origen, justo debajo de una de las ventanas del salón. «Se trata de un lugar en el que no había fuente de energía alguna que iniciara la combustión», dice el ministerio público, que no alberga ninguna duda sobre la autoría.

Las llamas se extendieron por toda la casa hasta dejarla completamente destruida. La Fiscalía recuerda que los daños fueron tasados en casi 90.000 euros, de los que respondió en su día la compañía de seguros y que ahora se reclaman a los acusados. Pero la propietaria del inmueble considera que los daños causados alcanzarían los 140.000 euros, por lo que exige el abono de la diferencia. La mujer recuerda que todavía le quedaban muchas cuotas de la hipoteca por pagar y que a consecuencia del incendio ha quedado en «una grave situación económica».