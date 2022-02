Repunte de cámaras de videovigilancia en los taxis: "Se nota que hay más agresividad a raíz de la covid"

En tan solo una semana la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza ha recibido seis solicitudes de taxistas que quieren instalarse una cámara de videovigilancia. Representa un número de peticiones reseñable motivadas tras la agresión sufrida a inicios de mes por un compañero, al que un joven (que fue detenido) le rompió la nariz a puñetazos después de que le exigiera el pago de la carrera que acababa de hacer en el barrio zaragozano de La Jota.

Desde el pasado verano, el sector del taxi en Zaragoza ha detectado un incremento de "la violencia gratuita" por parte de algunos clientes, tal y como destaca Miguel Ángel Perdiguero, presidente de dicha Asociación. "Esta era una ciudad tranquila; siempre puedes llevar a alguno que no paga, pero nunca se llegaba a la agresión. A otro compañero le rompieron un dedo hace unos meses, sufrimos agresiones verbales, pegan patadas a los coches... Casi todos motivados por el tema del alcohol y, por lo general, de noche. Nosotros denunciamos todos los casos y vamos a por todas", explica.

La apreciación de Perdiguero la corrobora Marco Navarro, abogado de la Asociación Provincial de Auto-Taxi, que destaca sobre todo el aumento de los delitos de estafa, es decir, los casos de impago de la carrera de un taxi. "Antes del coronavirus tenía entre 2-3 juicios de estafa al mes y ahora, entre 5-10. Ha habido un incremento muy importante sobre todo cuando se levantan las restricciones de circulación y movilidad. Algunas denuncias acaban con un acuerdo extrajudicial y otras, con sentencia condenatoria por delito leve de estafa. Veo de todo; hace poco metieron a una persona 30 días a prisión por no pagar la multa", comenta.

Asimismo, Navarro se refiere a una subida de los delitos de lesiones (agresiones físicas) y de daños (al vehículo), aunque en menor medida. "Los de lesiones son puntuales; antes habría uno al año y ahora, seis o siete. Se nota que hay más agresividad en el ambiente a raíz de la covid. Si la lesión es leve se dirime por juicio de delitos leves y si requiere más de una primera asistencia facultativa nos vamos a un delito de lesiones que conlleva de tres meses a tres años de prisión. Y los de daños suelen ser también más esporádicos, pero ha habido un aumento. A veces en una misma acción hay varios delitos: una persona que no quiere pagar la carrera, que pega un puñetazo al taxista y sale del coche y se pone a darle patadas al coche. Ahí ya tenemos lo que se llama concurso real de delitos", informa el letrado.

Ante esa situación, cada vez son más los taxis que llevan una cámara de videovigilancia incorporada, que graba las imágenes (no el sonido) de lo que ocurre en el interior del vehículo. Según datos de la Asociación, cerca del 17% de la flota (hay 1.777 licencias) ya la tiene instalada cuando hace dos años la cifra era del 10%.

"Hemos llegado a 300 cámaras y de ellas 40 se han puesto desde agosto de 2021-eso supone un aumento del 13% de solicitudes-. Es relevante porque cuando salió la ordenanza (del Ayuntamiento de Zaragoza) más de 100 taxistas la instalaron (las primeras datan de finales de 2018), después vino un goteo y ahora la gente tiene una inquietud. Hemos tenido que encargar 100 pegatinas más porque nos hemos quedado sin ellas (cada vehículo debe llevar tres: dos en las puertas y una en el interior con información básica sobre protección de datos). Hay un repunte por la inseguridad que siente el taxista en las calles y también por la inseguridad que llevas en el taxi", subraya el presidente.

"Viene muy bien para acreditar y prevenir el delito"

Para Perdiguero, las cámaras de videovigilancia clarifican el trabajo del taxista, queda constancia de lo que sucede y disuade a un posible agresor. También para el abogado Marco Navarro son importantes y, de hecho, las recomienda a todos los profesionales "como extaxista e hijo, nieto y sobrino de taxistas". "Produce mucha seguridad. Son imágenes de última definición y es importante poder aportarlas en procedimientos judiciales: ahí se ve realmente la actitud y se identifica al presunto delincuente. Viene muy bien para acreditar y prevenir el delito", apunta.

"La mayoría de las personas que se suben al taxi te dan confianza, pero siempre hay alguno que no sabes por dónde va a salir"

Uno de los taxistas zaragozanos que hace unos meses se la puso es Pedro Repollés, con 20 años en el sector. Tal y como cuenta, la instaló para casos de accidente ("porque graba frontalmente") y por seguridad. "Va bien para cualquier percance, en caso de una agresión o que el cliente se vaya sin abonar la carrera. Gracias a Dios a mí no me ha pasado nada. La mayoría de las personas que se suben al taxi te dan confianza, pero siempre hay alguno que no sabes por dónde va a salir. Dices: 'Este se me va sin pagar, seguro'. La cámara de vigilancia te ayuda mucho; todos los compañeros que la tienen están contentos", asegura.

Una de las pegatinas que tienen que llevar los taxis que cuentan con cámara de videovigilancia. Heraldo.es

En cuanto a las cámaras, su precio oscila entre una horquilla que va de los 100 a los 300 euros a lo que hay que sumar otros 40 por la instalación, tal y como explica el presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, que añade que no tienen ningún coste de mantenimiento. Además, con la nueva ordenanza ya no es necesario presentar un expediente de solicitud de forma individual. "Ahora es colectivo", aclara.

Por ley las imágenes (que van a la nube y solo está permitido grabar hacia el interior del taxi) se pueden conservar por un plazo no superior a 30 días y no se pueden ceder datos a terceros, salvo por obligación legal. Y cuando está apagada, la cámara tiene grabación por detección de impacto o de movimiento.