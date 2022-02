Agotadas las entradas para el concierto de Rigoberta Bandini en Zaragoza en marzo

Las entradas del concierto que la cantante Rigoberta Bandini ofrecerá en marzo en el Auditorio de Zaragoza se han agotado. Los precios oscilan entre los 22 y los 25 euros y se han vendido todas, según han informadodesde el Auditorio y también consta en la web 'https://entradas.ibercaja.es/compra/rigoberta-bandini/RGBNDN/'.

Rigoberta Bandini -nombre artístico de Paula Ribó- actuará el 19 de marzo en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, a partir de las 21.00. En el concierto la cantante catalana interpretará temas tan conocidos como 'Too Many Drugs', 'In Spain We Call It Soledad' y 'Perra' se han convertido en himnos de las nuevas generaciones.

Su polémica canción 'Ay Mamá' seguramente se podrá volver a escuchar en directo después de su participación en el Benidorm Fest, cuya final que se ha celebrado el 29 de enero, ha quedado en segundo lugar.

Como referente de la escena independiente musical, Rigoberta Bandini subirá al escenario del Auditorio de Zaragoza para traer su estilo particular en un concierto lleno de sorpresas. Una mezcla de canción pop y música electrónica que adentra a los espectadores en su universo de historias de cotidianidad y melancolía.

Por otro lado, Rigoberta Bandini publicará el 7 de abril su debut en la literatura con el libro "Vértigo". La editorial Aguilar, responsable de su lanzamiento, lo define como "un relato honesto y certero sobre la crisis de los treinta" y una "autoficción" en la que su autora describe de forma intimista qué se siente al decidir cambiar de vida. "De aquel vértigo salió este libro y en esa crisis es donde empecé a componer las canciones que me han cambiado la vida. Rigoberta ya es una parte de Paula. Rigoberta siempre ha estado en mí. Rigoberta somos un poco todas", escribe la artista en el epílogo de la obra.

Sus inicios

Ribó (Barcelona, 1990) comenzó su andadura profesional como actriz de doblaje, poniendo por ejemplo la voz al personaje de "Caillou" con solo 7 años. Dakota Fanning, Emma Stone o Shailene Woodley son otras de las estrellas a las que prestó su timbre.

Formada también como actriz, con varios trabajos en teatro durante la década pasada, su nombre comenzó a despuntar en la música en 2020 con sencillos que conjugaban el pop alternativo, la ironía y el humor como 'Too Many Drugs' o 'In Spain We Call It Soledad'.

Ya en 2021, con conciertos que cuelgan el cartel de "entradas agotadas" a las pocas horas, publicó el feminista 'Perra', que se convirtió en uno de los temas del año y el motivo por el que RTVE se fijó en ella para animarla a participar en Benidorm Fest, la nueva preselección a Eurovisión.

Su 'Ay Mama', convertido en otro himno feminista, se convirtió de hecho en el mayor éxito comercial de este evento, con 7,5 millones de reproducciones que le permitieron saltar a la lista de los "50 éxitos más virales" de Spotify en el mundo.